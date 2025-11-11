İBB İddianamesinin açıklandığı dakikalarda Özgür Özel'den İmamoğlu'na sahip çıkın çağrısı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB iddianamesi 237 gün sonra açıklandı.

İddianamede "suç örgütü lideri" olduğu iddia edilen İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsinin istendi.

Son dakika.. İBB iddianamesi tamamlandı! İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendi

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "İMAMOĞLU'NA SAHİP ÇIKIN" ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in İBB iddianamesini açıkladığı dakikalarda TBMM'de düzenlenen grup toplantısında kürsüdeydi.

İmamoğlu'nun tek suçunun Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Özel, binlerce yıl hapsi istenen İmamoğlu'na sahip çıkma çağrısında bulundu.

Özel, konuşmasının ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 milyon üyesi var. Bugün herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelişini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını, ileride Türkiye'yi yönetecek kadrolarını merak ediyor. Eğer bu AK Toroslar çetesinden canımızı kurtarabilirsek, büyük bir hukuk mücadelesini de burada vereceğiz.

Adayımızı 23 Mart'ta ilan ettik. Sonuna kadar arkasındayız. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Ama bu konuda esas Ekrem Başkan şu anda Silivri'de. Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin başında değil, kurultaydan sonra o Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin başına geçeceğiz. Gölge bakanlarımızla Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi bütün Türkiye'ye anlatacağız.

"23 MART'TA GİTTİN, EKREM BAŞKANA VAZİFEYİ VERDİN, SAHİP ÇIKACAKSIN"

Ama Ekrem Başkan'ın yerine hiçbirimiz Cumhurbaşkanı adaylığı yapamayız. Onun yerine Cumhurbaşkanlığı adaylığı 2 milyon üyemize emanettir. 2 milyon üyemize. 15,5 milyon kişinin aday gösterdiği Cumhurbaşkanı adayımız, onu aday gösterenlere, herkes adayına sahip çıkacak. 23 Mart'ta gittin, sandık başına geçtin, Ekrem Başkana vazifeyi verdin, sahip çıkacaksın. Çünkü onu içeride tutuyorlar. O dışarı çıkana kadar Ekrem İmamoğlu yerine onu aday gösteren herkes benim Cumhurbaşkanı adayımdır.

"KORKAKLARA KARŞI BU MİLLETİYLE CESURLAR KAZANIR"

Bu kara düzen gidecek, yerine yepyeni, adil, çalışanın hakkını alacağı, gelecekten güvence duyulacak yepyeni bir düzen kurulacak. Bakan evlatlarının devri gidecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Kimse korkmasın. Çok kötülük yaparlar ama eninde sonunda kötüler kazanamaz. Kötüler kaybeder, iyiler kazanır. Gece kazanamaz, güneş doğar, gündüz kazanır. Tembele karşı çalışkanlar kazanır. Siyasette havlu atmış korkaklara karşı bu milletiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi kazanır. Cesurlar kazanır."