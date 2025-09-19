Terfi eden emniyet müdürünün kardeşi FETÖ'den ihraç edildi! Biz değil Nedim Şener duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 37 ilin emniyet müdürü değişti.

11 Eylül'deki yeni atamalardaki Daire Başkanlıklarına gelen isimleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Yerlikaya'nın duyurduğu Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak atanan Mehmet Umutlu'nun kardeşinin FETÖ'den ihraç edildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı'nda kulisler kaynıyor: Yardımcısı, Yerlikaya'yı Erdoğan'a şikayet etmiş

Gazeteci Nedim Şener X hesabından şunları ifade etti:

"Kardeşi hakkında FETÖ iddiaları bulunan Mehmet Umutlu geçen hafta Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak atanmıştı. Bugün kardeşi FETÖ’cü diye görevden alınmış."

EMNİYET'TE MHP İLE KRİZ YAŞANDI İDDİASI

Son atamalarda büyük kriz yaşandığı iddia edilmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi ile tanınan Süleyman Karadeniz, Özel Harekat Başkanlığı'ndan alınıp Muğla'ya atanmıştı.

İsmail Saymaz: Süleyman Karadeniz merkeze çekilecekti

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Karadeniz'in başta merkeze çekilmek istendiğini fakat daha sonra Muğla'ya atandığını ifade etmişti.

Emniyet'teki MHP depreminin perde arkası! Süleyman Soylu ve Öcalan detayı

Saymaz, ayrıca ulaştığı MHP'li kaynakların atamalar ile ilgili görüşlerini aktarmıştı. Saymaz şöyle konuşmuştu:

“Benim duyduğum kadarıyla bu kararnamede mevkisini kaybeden ve MHP'ye yakın olduğu düşünülen Emniyet Müdürü sayısı Süleyman Karadeniz'le ibaret değil, 7 kişi olduğunu öğrendim.” "Ben MHP'lilere sorduğumda dediler ki: "Bunlardan bazılarının ailesinin yakınlarının FETÖ ile bağlantıları olabilir." Böyle bir imada bulundu. Öyle bir açıklamada bulundu. O ve başka yapılanmalar. O ve başka yapılanmalar. Şimdi MHP ilk kez bu yönde üst perdeden Ali Yerlikaya'yı ve tercihlerini eleştiriyor"

İsmail Saymaz Emniyet'teki MHP depremini anlattı!

Ayrıca eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya arasında bir süredir gerilim olduğu iddiaları da gündemdeydi. Yerlikaya'nın 'kifayetsiz muhteris' paylaşımının adresinin Soylu olduğu söylenmişti.