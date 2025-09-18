İsmail Saymaz: Süleyman Karadeniz merkeze çekilecekti

Halk TV’de Kürşad Oğuz’un sunduğu Rota programına katılan Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Emniyet teşkilatında yaşanan son atamaların Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) cephesinde ciddi rahatsızlık yarattığını anlattı. Saymaz, "MHP’ye yakın diye bilinen 7 üst düzey emniyet görevlisi ya merkeze çekildi ya daha etkisiz bir göreve getirildi" dedi.

Bu isimler arasında en dikkat çeken kişi Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz oldu. Saymaz, "Sayın Bahçeli Özel Harekat Dairesi’ni ziyaret ettiğinde onun elini öpen Daire Başkanı’ydı" ifadelerini kullandı. İlk etapta Karadeniz’in merkeze çekilmesinin planlandığını ancak son anda Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne görevlendirildiğini söyledi: "Ama işte son merkeze çekilecekken son anda Muğla’da görevlendirildiğini öğrendim."

CHP Özel Harekat'taki büyük yolsuzluk iddiasını açıkladı! Yok artık dedirten 'ipotek' detayı

Saymaz, Süleyman Karadeniz’in görevden alınmasının ardından yerine Özel Harekat’tan bir yardımcısının değil de Bartın Emniyet Müdürü’nün getirildiğini ve bu kişinin özel harekât konusunda uzman olmadığını söylendiğini aktardı.

Konuya dair MHP’lilerle de konuştuğunu belirten Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar diyorlar ki emniyette bu son atamalarda liyakatli, ehliyetli kadrolar ya merkeze çekiliyor ya daha etkisiz görevlere atanıyorlar. Bunların yerine 15 Temmuz’da FETÖ sicili almış olan ya da birinci derece yakınları bu soruşturmalarla ilişkilendirilmiş insanlar getiriliyor."

Saymaz, MHP’lilerin bu gelişmeyi Emniyet teşkilatında “ülkücülere alan daraltılması” olarak gördüğünü belirtti: "Milliyetçi, ülkücü harekete yakın polisler MHP’ye ulaşarak bu şikâyeti dillendiriyorlar."

MHP Lideri Devlet Bahçeli, emniyetteki son atamalara tepkisini “suça sürüklenen çocuklar” başlıklı yazılı açıklamasında dolaylı biçimde dile getirmişti. Saymaz, "Yeni bir paralel yapılanma ifadesi kullanarak bunu metne indirmişti" dedi.

İsmail Saymaz Beykoz'daki siyasi depremin perde arkasını tek tek anlattı! "Kelepçenin ucu mu gösterildi?"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı hedef aldı: "İstatistik veriler paylaşmayı sözüm ona vazife gören anlayış yerine kahramanlara sahip çıkan ve zafiyet oluşturma iradesine sahip bulmak lazımdır." Saymaz bu sözleri şöyle yorumladı: "Bu ifadesiyle doğrudan Sayın Bakanı eleştiriyor Ali Yerlikaya’yı."

Bir gün sonra, Bahçeli’nin Başdanışmanı ve Türkgün gazetesi başyazarı Yıldıray Çiçek, bu konudaki MHP’nin pozisyonunu yansıtan detaylı bir yazı kaleme aldığını da Saymaz hatırlattı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDAN ÇATLAK ÇIKMAZ"

Saymaz, yaşanan gerilimin Cumhur İttifakı’nı dağıtmayacağını savundu: "Buradan Cumhur İttifakı’nda çatlak çıkmaz. Bu ancak koalisyonda şu an yerinden çıkmış, yerinden oynamış taşların yarattığı bir araz olabilir."

Muhalif çevrelerin bu gelişmeleri abarttığını söyleyen Saymaz, şöyle konuştu: "MHP’nin çeşitli kurumlarla yaşadığı gerginlikleri abartılı kabul ederek Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’a posta koyması gibi aşırı değerlendirmelere savruluyoruz."

Saymaz, olası bir Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin sorunları çözeceğini düşünüyor: