CHP Özel Harekat'taki büyük yolsuzluk iddiasını açıkladı! Yok artık dedirten 'ipotek' detayı

CHP İçişleri Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Emniyet teşkilatındaki son atamalar ve iddialar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın “Suskunluğum asaletimdendir” sözünü hatırlatan Bakan, bu ifadenin kime söylendiğinin tartışıldığını belirtti.

Bu sözün bazı gazetecilere göre Süleyman Soylu’ya, bazılarına göre ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik olduğunu belirten Bakan, ardından şunları söyledi: “Suskunluğu asaletinden mi, acziyetinden mi? Şimdi anlayacağız onu.”

"SÜLEYMAN KARADENİZ'İN ATAMASI TENZİLİ RÜTBE DEĞİL TERFİ"

Bakan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP’ye yakın medya organlarının Emniyet teşkilatında paralel yapılanma uyarılarına dikkat çekerek, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na geçmişte atanan bir ismin terfisini gündeme getirdi:

“Atama kararnamesinde dikkatimizi çeken bir isim vardı. Süleyman Karadeniz... Devlet Bahçeli'nin elini eteğini o şerefli Türk üniformasıyla eğilen, bükülen, o rezil görüntüyü veren şahıstı.”

Karadeniz’in Polis Özel Harekat Başkanlığı’ndan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne tayin edildiğini aktaran Bakan, bu tayinin görünürde gerileme gibi görünse de gerçekte 1. sınıf emniyet müdürleri arasında daha tercih edilen bir görev olduğunu vurguladı.

"İHALE BASKISI WHATSAPP'TA"

Murat Bakan, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı olarak atanan Veysel Murat Tuğrul’un bir yemek şirketiyle doğrudan ilişkisinin olduğunu iddia etti:

Şimdi Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın yıllık ihaleleri olur. Yemek alım ihaleleri olur.

Bu ihalelerle ilgili bu şahsın, Özel Harekat Daire Başkanı yardımcısının doğrudan ilişkisi var.

Nasıl diyeceksiniz? Bu davet usulü olarak bu ihalelere girmesi karşılığında bu Tuğra Tabildot Yemekçilik'den bahsediyorum.

Şirketin gerçek sahibi Ramazan Teker. Ancak şirketi kendi bazı mali problemleri olduğu için Emine Terzi adına, devretmiş.

Bu şirket yani şirketin şu anki sahibi Emine Terzi hesabından size, göstereceğim. 15.11.2024 tarihinde 850.000 TL'lik şahsi hesabına Veysel Murat Tuğrul'un havale yapılmış. 200.000, 200.000, 200.000, 4 tane 200.000 en son bir 50.000 liralık havale yapılmış.

Şimdi bununla kalsa bu kadar da değil. Yani arkadaşımdı, dostumdu, havale yaptı vesaire. WhatsApp yazışmaları var ve ihale baskıları var.

"ERZURUM'DEKİ EMNİYET MÜDÜRÜ 'BEN BU İŞE GİRMEM' DEYİP GÖREVİNDEN AYRILDI"

Bununla sınırlı kalmadığını söyleyen Bakan, Tuğrul'un Erzurum'daki yemek ihalesi için de kentin Özel Harekat Şube Müdür Vekili'ne ihaleye davet baskısı yaptığını iddia etti. Bakan, Erzurum'deki emniyet amirinin bu işin içinde olmayı reddettiği için görevden ayrıldığını anlattı:

Erzurum Özel Harekat Şube, müdür vekiline baskı yaparak bu Tuğra Tabildot'un ihalelere davet edilmesini istiyor.

Sadece telefonla istemiyor. Baskı yapıyor. WhatsApp'tan da mesaj atıyor. Ve Ramazan Teker'in de telefonuna atıyor.

Ve WhatsApp yazışmalarında şirketin kaşesinin fotoğrafını gönderiyor arkadaşlar. Tuğra Tabildot'un kaşesi. Bunu kim gönderiyor? Veysel Murat Tuğrul gönderiyor. Ramazan Teker de aynı şekilde, aynı kaşeyi aynı kişiye Ramazan Teker de gönderiyor.

Şirketin şu an gerçek sahibi olan başkasına devreden kişi de gönderiyor. Bakın sadece değil, ona değil. Başkalarına da gönderiyor Veysel Murat Tuğrul. Bu işi takip ediyor. İşin peşini bırakmıyor. Daha ne kadar yeri arıyor? Kaç tane şube müdürünü arıyor bilmiyorum. Ama Erzurum Özel Harekat Şube Müdür Vekili bu hukuka aykırıdır, kanuna aykırıdır. Ben böyle bir işin parçası olmam dediğinde Özel Harekat biriminden ayrılıyor.

İHALE İÇİN EVİNİ İPOTEK ETTİRDİ İDDİASI

CHP'li Bakan, Tuğrul'un ihaleye şirketin girmesi için kendi evini de ipotek ettirdiğini öne sürdü:

Şimdi sadece bu kadar mı? İhalelere girebilmesi için teminat mektubuna ihtiyacı olan şirkete evini ipotek ediyor arkadaşlar. Evini ipotek ediyor kendi evini. Evinin, vergisini, aracının vergisini de bu şirket ödüyor.

YERLİKAYA'YA SORDU: NEDEN SESSİZ KALIYORSUN

Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şöyle seslendi:

"Ben şimdi buradan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soruyorum. Operasyonlar yapıyorsun bas bas bağırıyorsun. Ne uyuşturucuyu bitirebildin ne organize suçla mücadeleyi bitirebildin. İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atıyorsun. Binlerce polisle oranın etrafını sarıyorsun. Milletvekillerine gaz sıkılıyor. Oraya kriminal tiplerin girmesine izin veriyorsun.

Milletvekillerine gaz sıkılıyor. Oraya kriminal tiplerin girmesine izin veriyorsun. Kendi Özel Harekat Daire Başkanlığında olan bitene sessiz kalıyorsun. Senin bundan haberin var. Haberin var ve geç de olsa bir soruşturma açtırıyorsun ama soruşturmayı kim yapıyor arkadaşlar? "

MÜFETTİŞ YAKIN ARKADAŞI İDDİASI

CHP'li Bakan, Veysel Murat Tuğrul'a açan soruşturmanın da Tuğrul'un yakın arkadaşının yürüttüğünü söyledi:

"Soruşturmayı Veysel Murat Tuğrul'un daha önce birlikte lojmanda kaldığı polis müfettişi yapıyor. Bu polis müfettişi bu soruşturmayı kapatmak için, sürüncemede bırakmak için aylardır çaba sarf ediyor. bu polis müfettişi şark görevinde lojman komşuluğu yaptığı şahıs. Dolayısıyla bunu bile bile bu soruşturmanın üstünü kapatmak için elinden geleni yapıyorsun. Yetmiyor şahsı Muğla gibi gerçekten herkes için gözde olan tüm İl Emniyet Müdürlerinin tayin olmak isteyeceği yere, 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinin gönderiyorsun.

Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı soruşturmasını sürüncemede bıraktırıyorsun. Arkadaşını müfettiş olarak atıyorsun.

O müfettiş dosyayı kapatmıyor. Savcılığa da bildirmiyorsun konuyu. Ya bundan dolayı insanlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor.

Çok daha azı için insanlar evlerinden alıyor. Silivri'de cezaevinde yatıyorlar şüpheli oldukları için. Burada sendeki İçişleri Bakanlığı'ndaki soruşturma dosyasında benim elimde olanların hepsi var. Fazlası da var. Ne savcılığa bildiriyorsun"

"SÜLEYMAN KARADENİZ'İN HABERİ YOK MUYDU?"

CHP'li Bakan, Muğla'ya atanan Süleyman Karadeniz'in kendi başkan yardımcısı hakkındaki bu iddiaları bilip bilmediğini sordu. Bakan, Karadeniz'in Tuğrul ile yakın arkadaş olduklarını belirtip şunları ifade etti:

Süleyman Karadeniz'in böyle bir kendi başkan yardımcısı böyle bir şey yapmış en yakın arkadaşı. Süleyman Karadeniz'in haberi yok muydu?

Süleyman Karadeniz'i açığa alman gerekirken niye Muğla İl Emniyet Müdürlüğü gibi gerçekten herkes için arzu edilen bir göreve tayin ettin? Niye diğerini açığa almadın? Bu soruların yanıtını vermesi gerekir.

Yani sen tarikatların, cemaatlerin bir paralel yapı kurduğu ya da kurmasının kurduğunun sorgulanması gerektiği, milliyetçi, seküler, vatansever müdürlerin görevden alındığı son kalan 3-5 tanesinde görevden alındığının söylendiği, herkes tarafından söylendiği bir noktada bir taraftan da İçişleri Bakanlığı'ndaki yolsuzluk Polis Özel Harekat gibi devletin güvenliği için, ulusal güvenliğimiz için en kritik birimlerden birinde onuruyla görev yapan, alıyorsun eski daire başkanını. Getirdiğin adamlar bunlar.

"SAVCILIĞA NEDEN BİLDİRMİYORSUN"