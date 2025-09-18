İsmail Saymaz Beykoz'daki siyasi depremin perde arkasını tek tek anlattı! "Kelepçenin ucu mu gösterildi?"

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Halk TV’de Kürşad Oğuz'un sunduğu Rota programına katıdı. Saymaz, programda Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in siyasi geçmişini ve AKP’ye geçiş sürecini detaylarıyla anlattı.

Saymaz’a göre Gürzel, 2011-2012 yıllarında CHP’ye katıldı ve Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü İlçe Başkanlığı döneminde iki dönem ilçe yönetiminde yer aldı.

Ardından, İmamoğlu’nun belediye başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi’nde memur olarak çalıştı.

Saymaz, Gürzel için “Ekrem İmamoğlu'na çok yakın, onun da ‘kızım’ diye hitap ettiği biri” ifadelerini kullandı.

2022’de Beykoz’a taşınan Gürzel, 2024 seçimlerinde CHP’nin Beykoz Belediye Meclisi aday listesinde 5. sırada yer aldı.

Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından yaşanan parti içi gerilimler nedeniyle, “tarafsız biri olsun” gerekçesiyle başkanvekilliğine getirildi.

Ancak Saymaz’a göre bu başlı başına bir hataydı:

“Tutuklu başkanın da şerhi var. Şu anki ilçe başkanı Mahir Taş’ın da şerhi var. Diyorlar ki bu Beykozlu değil, Beylikdüzü’nden gelmiş.”

GÜRZEL'DEN İMAMOĞLU'NA MEKTUP

Saymaz, Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye geçmeden kısa süre önce Ekrem İmamoğlu’na bir mektup yazarak görevinden istifa etmek istediğini bildirdiğini söyledi:

“AK Parti'ye geçmek değil, görevinden istifa etmek istediğini söylüyor. İmamoğlu da ‘Dur, gitme. Başkan çıksın, görevini teslim et öyle ayrıl’ diyor.”

Ancak süreç bu şekilde işlemedi. Saymaz, “2 Eylül’de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum kararı çıkınca Gürzel binaya geliyor. 5 Eylül’de tekrar aynı binada görülüyor. O gün Alaattin Köseler tahliye edilmişti. Ama Gürzel, başkanını karşılamaya değil il başkanlığına gitmişti.” dedi.

Saymaz’ın aktardığına göre, Özlem Vural Gürzel’le birlikte iki CHP'li belediye meclis üyesi daha istifa etti.

Saymaz: Gürzel, Beylikdüzü'nden Beykoz'a gelmiş. Ya kardeşim, Beykoz, Beylikdüzü’nden çok Kocaeli'ne daha yakın. Yani bu hanımefendinin orada olması başlı başına bir hata.



Şimdi, gazeteci Şaban Sevinç'in aktarımına göre, 2 Eylül’de CHP İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili kayyum kararı çıkınca bu hanımefendi binaya geliyor.



O akşam Şaban Sevinç de orada. Karşılaşıyorlar. İddiasına göre, 5 Eylül’de aynı binada bir kez daha karşılaşıyorlar.

Aynı gün, yani 5 Eylül’de, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye olmuş. Hanımefendi ise başkanını karşılamaya gitmek yerine, il başkanlığına gelmiş.

Alaattin Köseler boşuna serbest bırakılmadı. “Bu AK Parti’ye geçecek,” diyor. Hatta devam ediyor: “Nasıl olacak? Kendisi istifa edecek, meclis oylamaya gidecek ve yapılan oylamayla belediye AK Parti’ye geçecek.” Bu sözleri Şaban Sevinç aktarıyor.



Şimdi bakın, bundan sonrası o kadar gerçek dışı ki: Alaattin Köseler 5 Eylül’de serbest bırakılıyor, bir gün sonra ise itirazla tutuklanıyor. Yani AK Parti’ye geçeceği söylenen kişi cezaevine atılıyor. Demek ki geçmemiş. Oradan anlıyoruz bunu.



Sonra ne oluyor? Alaattin Köseler 6 Eylül’de tutuklanıyor. Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye geçeceği iddiaları ise 7 Eylül’de konuşulmaya başlanıyor.Çünkü 7 Eylül’de ben duydum, kulağıma geldi.

Özlem Vural Gürzel’den önce iki belediye meclis üyesi şak diye istifa ediyor. CHP’li iki üye. Özlem Vural Gürzel’le birlikte toplam dört kişi istifa etmiş oluyor. Bu durumda belediye meclisinin sayısal dengesi değişiyor.

İstifa eden üyelerden biri zaten doğrudan Özlem Hanım’la birlikte AK Parti’ye katılıyor. Diğerleri ise bağımsız kalacaklarını söylüyor. Ancak bağımsız kalacaklarını söyleyenler de şöyle diyor: “Ben geçmedim ama Özlem Hanım geçti, ben de ona oy vereceğim.” Yani AK Parti’ye katılmasa bile, destek verecek.

Peki bu geçenlerden biri kim? CHP’li belediye meclis üyesi Uğur Gökdemir.

Bunlardan biri doğrudan AKP’ye katıldı, diğerleri ise “bağımsız” kaldıklarını söyleyerek Gürzel’e destek vereceklerini beyan etti.

"ÖZLEM HANIMA OY VERECEĞİM DEDİ"

Saymaz, bu durumu şöyle özetledi:

Bağımsız kalacağını söyleyenler de diyor ki ‘Biz Özlem Hanım’a oy vereceğiz.’ Yani geçmesem de ona vereceğim. Yani AK Parti’ye katılmasam da Özlem Hanım’a vereceğim.”

İstifa edenlerden biri de CHP’li Uğur Gökdemir’di. Saymaz, Gökdemir’in geçmişte CHP İstanbul İl Kongresi’nde şaibe iddialarına konu olduğunu hatırlattı ve iddianamedeki ifadelere göre Gökdemir’in, “oyunu değiştirmek için 100.000 TL aldığı” iddiasıyla suçlandığını vurguladı.

GÜRZEL'İ DESTEKLEYECEĞİNİ SÖYLEYEN GÖKDEMİR O KAYITTA

Saymaz şöyle konuştu:

Uğur Gökdemir hakkında tutuklu Beykoz davası tutuklu Veli Gümüş hakkında kişinin bir tanık ifadesi var. Uğur Gökdemir'in Beykoz'da oturuyor. Beşiktaş'ta bir tercümanlık bürosunda olduğuna dair HTS kayıtları var. Bazı banka havalelerine var.

O iddianamede oyunu değiştirme karşılığında 100.000 lira almakla suçlanan tek kişi, başka suçlanan yok. Aldığı yönünde kuvvetli şüpheler var. Aynı bu bu ses kaydı. Bir ses kaydından bahsediliyor ya bu ses kaydında üç kişi var.

O üç kişiden biri de bu. O ses kaydında pazarlık yapılıyor. 100.000 olsun 750.000 olsun diye Uğur Gökdemir orada.

"GÖKDEMİR GÜRÜLTÜYE GETİRDİ"

Saymaz, Gökdemir’le bu konuyu konuştuğunu da anlattı:

"Gökdemir, ondan sonra beni aradı. Ben kendisine sordum. O ses kaydı nedir dedim o paralar filan. Ya dedi orada biz dedi ben dedi kulüp başkanıyım transfer paraları dedi konuşuldu filan. Gürültüye getirdi."

"UĞUR GÖKDEMİR'E KELEPÇENİN UCU MU GÖSTERİLDİ?"

Saymaz, Uğur Gökdemir’in adı geçen iddianame nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atandığını, ancak kendisinin tutuklanmadığını belirtti: “CHP İl Başkanlığı'na kayyum atıyorsanız, bu iddianamedeki kişi neden tutuklu değil?”

Ayrıca Gökdemir’in kendisine “Babadan CHP’liyim. AK Parti’ye geçmeyeceğim. Rüşvet de almadım” dediğini aktaran Saymaz, şu soruları yöneltti:

İddiaya göre sırf CHP Kongresi'nde oyunu değiştirmek için 100.000 lira aldıysa acaba Beykoz Belediye Meclisi'nden istifa edip AK Parti için bir şey almış olabilir mi? Orada aldıysa burada da almış olabilir.

İkincisi ya da kendisine bu sanığı olduğu davadan ötürü kelepçenin ucu gösterilmiş olabilir mi? Değil mi?Ya da bir başka açıklaması varsa kamuoyuna bunu açıklaması gerekir.

CHP'ye Kayyum atanmasına yol açan iddianın muhataplarından biri ise sessiz sedasız CHP'den istifa edip belediyenin AK Parti'ye geçmesini vesile oluyor ve AK Parti bunu dert etmiyor.

Yolsuzluklarla mücadele eden Türkiye'de temiz eller operasyonu başlatan AK Parti nedense bu durumda bu durum hiç mesele etmiyor

OKTAY KUBAN'I HATIRLATTI

Saymaz, yaşanan süreçte dikkat çekici bir örnek olarak Melih Karakaya’yı işaret etti. CHP gençlik kollarından yetişen Karakaya’nın, AKP’ye geçen belediyede başkan yardımcılığından istifa ettiğini ve “izzeti nefsine yediremediği için” Atatürk portresiyle binadan ayrıldığını söyledi.

Bu tutumun, Ergenekon davalarındaki tavrıyla hatırlanan Hakim Oktay Kuban’ın direnişine benzediğini belirten Saymaz, CHP’ye sitem etti: “CHP’liler, elinizde böyle namuslu bir vatan evladı varken bunu niye başkan yapmadınız?”