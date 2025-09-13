AKP'ye geçen Özlem Gürzel Vural Erdoğan'a selamı yanlış verdi! Bunlar zamanla oturacak....

AKP'ye geçen Özlem Vural Gürzel, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın elini kalbine götürüp selam vermesine karşılık vermek istedi fakat sağ eli yerine sol elini kullandı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından yerine vekaleten gelen Özlem Gürzel Vural, AKP'li oldu.

AKP'nin bir etkinliğinde konuşan Vural, "Artık yeni ailem Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim hizmette İnşallah sınırımız olmayacak" dedi.

Vural'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan rozet taktı.

AKP’ye geçen Özlem Vural Gürzel'in suratına tükürmüşlerAKP’ye geçen Özlem Vural Gürzel'in suratına tükürmüşler

Erdoğan'ın rozet takmasının ardından Vural'ın da aralarında olduğu sahnedekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

whatsapp-image-2025-09-13-at-15-12-56.jpeg

Alandan ayrılırken Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, halk arasında 'bağrına basmak' olarak da bilinen sağ elini kalbine götürüp Vural'a selam verdi.

whatsapp-image-2025-09-13-at-15-12-561.jpeg

Vural, Erdoğan'a karşılık verdi fakat sol eliğini göğüs boşluğuna götürdü. Vural'ın selamı bile yanlış vermesi dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

