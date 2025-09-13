AKP’ye geçen Özlem Vural Gürzel'in suratına tükürmüşler

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 185 gün Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu kaldıktan sonra 4 Eylül'de ilk duruşmasında tahliye edildi. Köseler, savcılığın itirazı ile 7 Eylül'de yeniden tutuklandı.

Köseler'in yerine vekalet eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel bugün AKP'ye geçiş yaptı. Gürze'in rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, taktı.

AKP iktidarı medyasından Yeni Şafak'ın muhabiri Burak Doğan, Gürzel'in suratına tükürüldüğünü açıkladı.

Gürzel'in ikamet ettiği sitedeki bir komşusu, AKP kararına tepki gösterip hakaret ettiğini aktaran Doğan, "Çocuklarının yanında hakarete uğrayıp üstüne bir de tükürmüşler" dedi.

Doğan, X hesabından şunları sarf etti:

Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural, CHP’den istifa etmesinin ardından oturduğu sitede bir komşusu tarafından hakaretlere uğramış. Çocuklarının yanında hakarete uğrayıp üstüne bir de tükürmüşler. Ve bunu yapan yine bir “kadın”

Yazık.