Son Dakika | Erdoğan Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçişini duyurdu
Yayınlanma:
Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural'ın AKP'ye geçişini duyurdu.Sitemizi Haberler'de takip edin
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel BaşkanıErdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural'ın AKP'ye geçişini duyurdu:
Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu dokuz yeni isim partimize katıldı.
Önceki gün Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi Belediye başkanlarımıza rozetlerini taktık.
Bugün de Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Kendilerine aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Beykoz'a hizmet yolunda Cenabı Allah'tan üstün başarılar diliyoruz.
