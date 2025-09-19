İçişleri Bakanlığı'nda kulisler kaynıyor: Yardımcısı, Yerlikaya'yı Erdoğan'a şikayet etmiş

Geçtiğimiz günlerde, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı kararnamede birçok emniyet müdürünün yeri değişmiş, kimileri de görevden alınmıştı.

Görevden alınan isimlerden biri olan Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un görevden alınmasısın perde arkasını Tolga Şardan yeni yazısında anlattı.

"YERLİKAYA VE YARDIMCISI TURAN ARASINDAKİ GERGİNLİK"

"Aynı zamanda İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın memleketi Çanakkale’de görev yapan Kurt’la ilgili herhangi adli ya da idari soruşturma olmamasına rağmen görevden alınmasının kuşkusuz bir anlamı olmalı" diyen Şardan, Kurt'un görevden alınmasının nedeninin İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile Bakan Yerlikaya arasında bir süredir devam eden sıkıntılı dönem olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan

TURAN, ERDOĞAN İLE ÖZEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Şardan, daha önce AKP’nin TBMM’deki Grup Başkanvekili görevini yürüten ve bu dönemde aktif siyasetten İçişleri Bakan Yardımcılığı’na bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından getirilen Turan’ın, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Edinilen bilgiye göre, bu görüşme sıradan bir görüşme değildi.

İki yıldır İçişleri Bakanı Yardımcılığı görevini sürdüren Turan, bu süre içinde Bakan Ali Yerlikaya’nın kendisiyle kurduğu ilişki konusunda Erdoğan'a detaylı bilgi verdi.

TURAN, NE DEDİ?

Şardan'ın Turan'ın Erdoğan'la olan görüşmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Turan, özetle Yerlikaya’nın kendisine deyim yerindeyse üvey evlat muamelesi yaptığını Cumhurbaşkanı’na iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Turan’ı dinledikten sonra görüşmede yer alan Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a “Hasan Bey, bunlardan bizim neden haberimiz yok?” tepkisini gösterdiğini öğrendim."

"EMNİYETTE İŞLER BÖYLE YÜRÜYOR!"

Şardan, ilerleyen günlerde kabinede yaşanacak olan değişimde bu görüşmenin etkisinin olup olmayacağının anlaşılacağını belirtti.

Şardan'ın aktardığına göre; Yerlikaya’nın Turan’a yönelik yaklaşımı, Turan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve Yerlikaya’nın yaklaşımını aktarmasının İçişleri Bakanı’nca haber alınması, Çanakkale Emniyet Müdürü’nün görevden alınmasına neden oldu.

Şardan son olarak "Emniyette işler böyle yürüyor!" dedi.