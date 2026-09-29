TERA fonundaki 600 milyon dolarlık inanılmaz çark! YENİ Parti açıkladı

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Tera ve Pusula Holding’in başını çektiği, AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya’nın da adının geçtiği fon skandalında yeni bir iddia ortaya attı. Emir, mevduat toplama yetkisi olmayan Tera Yatırım Bankası’nın bono ve tahvil satarak borçlandığını, yasal sınırı aşarak çevresine 600 milyon dolar kredi dağıttığını söyledi. Emir’in iddiasına göre krediyi alanlar, bu parayla yeniden aynı grubun Tera Portföy fonlarını aldı. Böylece para aynı grup içinde bankadan krediye, krediden fona döndü; fonların değeri de yapay biçimde şişirildi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Tera ve Pusula Holding’in başını çektiği fon skandalına ilişkin yeni iddialar gündeme getirdi. Emir, Tera Yatırım Bankası’nın yasal sınırları aşarak çevresine 600 milyon dolar kredi dağıttığını öne sürdü.

"ASRIN VURGUNUNDA YENİ PERDE"

Murat Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Asrın vurgununda yeni perde!” diyerek Tera Yatırım Bankası üzerinden kurulduğunu ileri sürdüğü yapıyı anlattı.

Emir, “Mevduat yetkisi olmayan TERA Yatırım Bankası bono satıp borçlandı, yasal sınırı 8,5 kat delerek çevresine 600 milyon dolar kredi dağıttı” ifadelerini kullandı.

Emir’e göre krediyi alan kişiler, bu parayla yeniden aynı grubun Tera Portföy fonlarını aldı. Emir, bu yapıyı “Kendi kredisiyle kendi fonunu şişiren dev bir saadet zinciri!” sözleriyle tanımladı.

"BANKA 27 KAT BÜYÜDÜ"

Emir, paylaştığı videoda iddialarını resmi KAP belgelerine dayandırdığını belirtti. Fon ile bankanın sahiplerinin aynı olduğunu söyleyen Emir, Tera fonlarının şişirilmesinin ardından Tera Yatırım Bankası’nın kurulduğunu savundu.

Emir, bankanın bir buçuk yılda 27 kat büyüdüğünü belirterek, “Banka piyasaya 22 milyar liralık tahvil ve bono satmış, alıcı tabii ki Tera yatırım fonu” dedi.

Emir’in iddiasına göre bankaya giren para daha sonra fon sahiplerine 30 milyar lira kredi olarak geri döndü. Bu kredilerle yeniden borsadan fon hisseleri alındı ve fonun değeri şişirildi.

MEHMET ŞİMŞEK'İ TERLETECEK SORULAR

Murat Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de seslenerek şu soruları yöneltti:

“Bu 600 milyon dolar kredi kimlere verildi? Teminatı buharlaşan batık kredilerin faturası kime kalacak? Banka 2,6 milyardan 71,7 milyara şişerken BDDK, SPK ve Merkez Bankası nereye bakıyordu?”

Emir ayrıca, “Bu nitelikli dolandırıcılık suçu işlenirken BDDK, SPK, Merkez Bankası neredeydi?” diyerek denetleyici kurumların sürece ilişkin sorumluluğunun araştırılması gerektiğini söyledi.