Süreçte yasal altyapı hazırlığı! Kurtulmuş komisyonda açıkladı

Terör örgütü PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’nun altıncı toplantısının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, baroların görüşlerinin sürece katkı sunacağını belirtti.

Kurtulmuş, İmralı’dan gelen açıklamaların ardından örgütün buna uymasıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi:

"Bildiğiniz gibi İmralı'dan yapılan açıklama ve arkasından örgütün bu açıklamaya uyacağını bütün unsurlarıyla birlikte uyacağını ilan etmesiyle birlikte Türkiye'de tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır. İnşallah bir daha silahların hiçbir şekilde konuşmadığı, tam manasıyla huzurun ve barışın sağlandığı bir ortamın temin edilmesi için komisyonumuz kurulmuştur"

"YASAL ALTYAPI HAZIRIKLARI KAÇINILMAZDIR"

Sürecin başarıyla ilerlemesi için hukuki düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Şimdi bu süreçte bundan sonra sürecin başarıyla sürdürülmesi ile birlikte özellikle bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. Bu çerçevede başta Barolar Birliğimiz, barolarımız olmak üzere bu konuyla ilgili Türkiye'deki hukuk camiasının katkılarının çok değerli olacağını, çok faydalı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

"KOMİSYONUN BİR AMACI DA TOPLUMSAL RIZANIN ARTIRILMASI"

Komisyonun yalnızca siyasi değil toplumsal bir destekle ilerlemesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ayrıca bu komisyonun amacı Türkiye'de toplumsal rızanın da arttırılmasıdır. Bununla ilgili de başta komisyonumuzun her bir üyesi olmak üzere, bu komisyonda bulunan siyasi partilerimiz olmak üzere, burada olu olmayan siyasi partilerimize de büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu Türkiye'nin kendisine has, kendisine özgü bir modelle gerçekleştirmeye çalıştığı bu sürecin inşallah en iyi şekilde tamamlanması için hiç şüphesiz toplumda var olan desteğin arttırılması, farklı toplum kesimlerinin de bu sürecin içerisinde katkılarının temin edilmesi şarttır."

Geçmiş toplantılarda dile getirilen görüşlere değinen Kurtulmuş, Diyarbakır annelerinden gazilere kadar birçok kesimin ortak çağrısını aktardı: “Biz bedel ödedik ama artık bu milletin çocukları bedel ödemesin. Artık toprağa evlatlarımızı değil, silahlarımızı gömelim.”

Kurtulmuş, yürütülen sürecin benzersiz olduğuna dikkat çekti:

“Bu model gerçekten Türkiye'ye özgü bir modeldir. 9 ay gibi kısa bir sürede fevkalade büyük bir mesafe alınmıştır. Bu meselenin artık Türkiye'nin gündeminden kaldırılması gerekir.”

Konuşmasının sonunda Kurtulmuş baro temsilcilerine söz verdi.