Süreç Komisyonu'nda dünyanın en büyük barosuna 'telefonla' davet! Kaboğlu'ndan 'ciddiyesizlik' tepkisi

Meclis'te İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun altıncı toplantısına AKP iktidarına yakın 2 Nolu barolar çağrıldı.

İktidara yönelik hukuk eleştirileri ile öne çıkan İstanbul ve Ankara baroları, son anda davet edildi. Barolar, herhangi bir hazırlık yapmalarına izin verilmediği için 'son anda' gelen daveti reddetti.

T24'ten Ceren Bala Teke'ye konuşan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, komisyona çağrılma sürecini eleştirdi.

Süreç Komisyonu'na iktidara yakın barolar çağrıldı! 1 Nolu barolar tavırlarını açıkladı

Davetin sadece telefonla yapıldığını vurgulayan Kaboğlu, bu durumun ciddiyetle bağdaşmadığını söyledi. Kaboğlu, “Ülkenin bugünü ve geleceği için kurulmuş komisyona baro davet edilecekse durumun ciddiyetiyle bağdaşır bir biçimde olması beklenirdi. Toplantıya bir gün kala yapılan davete uymak İstanbul Barosu’nun büyüklüğü, ağırlığı ve durumun ciddiyetiyle bağdaşmayacağı için katılamayacağımı belirttim” dedi.

Kaboğlu, barolara yalnızca iki saatlik bir zaman ayrılmasını da eleştirdi. Komisyon toplantısının bu şekilde yapılmasının, baroları görünürde sürece katılmış gibi göstermenin ötesine geçemeyeceğini söyledi.

"BAROLAR İKİ SAATE SIKIŞTIRILAMAZ"

“Barolara açık toplantı, iki saat gibi bir zaman dilimine sıkıştırılamaz. İstanbul en büyük baro ama Türkiye’deki bütün barolar önemli. Barolara en az yarım gün verilmeliydi” diyen Kaboğlu, bu tür toplantıların önceden planlanması ve ciddi bir gündemle hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Kaboğlu, komisyondan beklentisinin daha farklı olduğunu dile getirerek, adının “Hukuk, Demokrasi ve Barış Komisyonu” olmasını beklediğini açıkladı. Bu tercihini şöyle gerekçelendirdi:

“Tabii ki terörsüz Türkiye ama hukuksuz Türkiye, terörsüz olamaz. O bakımdan da kavramlarla oynamamak gerekir. Önce hukuk sonra demokrasi ve ardından da barış gelebilir. Ortak dileğimizde barış zaten. Böyle olursa İstanbul Barosu olarak desteğimiz tam olacaktır.”

Komisyonun, mevcut Anayasa’ya sadık kalması gerektiğini vurgulayan Kaboğlu, hukukun dışına çıkan bir yaklaşımın ülkeye fayda sağlamayacağını ifade etti.

"ZİYARET ETTİKLERİMİN YÜZDE 99'U ANAYASA'YA AYKIRI ŞEKİLDE TUTUKLU"

“Komisyon, ister 2 ay ister 2 yıl görev yapsın; ortak irade şu anda yürürlükte olan Anayasa’nın uygulanması, saygı görmesi ile sağlanır” diyen Kaboğlu, ziyaret ettiği tutuklulara dair gözlemlerini de paylaştı: “100 kişiyi ziyaret ettiysem 99’u Anayasa'ya aykırı şekilde tutuklu.”

Kaboğlu, komisyonun hukukun uygulanmasına dair somut bir irade göstermemesi hâlinde işlevsiz kalacağını vurguladı.

“Komisyon, hukukun uygulanması konusunda irade koymayacaksa daha çok ‘dostlar alışverişte görsün’ komisyonu olur” diyen Kaboğlu, bu çalışmanın sadece belli kesimlere ya da bölgelere hitap etmemesi gerektiğini söyledi.

CİDDİYET ELEŞTİRİSİ

İstanbul Barosu’nun, çalışmalara katkı sunma konusunda istekli olduğunu vurgulayan Kaboğlu, çağrının biçimi ve zamanlamasına dikkat çekti:

“Bir davet geldi, telefon daveti. Telefon hem TBB’den hem de Meclis Sekreterliği’nden geldi. Bir gün önce geldi, dolayısıyla bu kadar önemli bir toplantıya, ülkenin bugünü ve geleceği için kurulmuş komisyona baro davet edilecekse çok daha önceden durumun ciddiyeti ile bağdaşır bir biçimde davet beklenirdi.”

İstanbul Barosu’nun Türkiye’deki tüm barolar arasında en büyüğü olduğunu hatırlatan Kaboğlu, baronun bu tür süreçlerde dışlanmaması gerektiğini belirtti:

“Her üç avukattan birinin İstanbul’da olduğunu dikkate alırsak İstanbul Barosu komisyondaki hukuki çalışmalarda bulunmalıdır. Baronun ağırlığı kuşkusuz herkes tarafından biliniyor.”

Kaboğlu, hem İstanbul Barosu hem de şahsı adına, bu sürece gerekli özen gösterilirse katkı sunmaya hazır olduğunu da ifade etti: “Deneyimlerimi sunmaktan geri durmam, bunun bilinmesini isterim ki biliniyor da.”