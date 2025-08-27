Süreç Komisyonu'na iktidara yakın barolar çağrıldı! 1 Nolu barolar tavırlarını açıkladı

Yayınlanma:
İmralı Süreci'nde kurulan komisyonda hukukçular konuşacak. İstanbul ve Ankara'daki 1 Nolu barolar davet edilmedi. AKP'ye yakın 2 Nolu barolar davet edildi. 1'nolu barolara davet son anda gitti. 1 Nolu barolar, tavırlarını Halk TV'ye açıkladı.

TBMM’de çözüm süreci için kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 14.00’te toplanacak. Toplantı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayacak. İlk söz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’a verilecek. Ardından baro başkanları sırayla kürsüye çıkacak.

Bugünkü programda İstanbul 2 Nolu ve Ankara 2 Nolu Baro başkanları ilk sırada yer alıyor. Daha sonra Bingöl, Diyarbakır, Hatay, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları görüşlerini aktaracak. Ancak özellikle İstanbul’da 65 bin üyeli 1 Nolu Baro yerine, AKP'ye yakınlığı ile bilinen 3 bin üyeli 2 Nolu İstanbul Barosu’nun konuşacak olması dikkat çekti.

1'NOLU BAROLAR TAVIRLARINI AÇIKLADI

Komisyon davetinin 1 nolu barolara da iletildiği, ancak son gün gönderilen davet nedeniyle hazırlık yapamadıkları için katılmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi. Baro temsilcileri Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit'e şu açıklamayı yaptı:

  • “Bize son gün davet geldi ve bir hazırlığımız yoktu. Son gün davet geldiği için biz bu daveti kabul etmediğimizi açıkladık. Ama bizim temsilcimiz olarak zaten Türkiye Barolar Birliği Başkanı orada söz alacak.”

YARIN MECLİS BAŞKANLARI DİNLENECEK

Komisyon bu hafta iki kez toplanacak. İlk oturum bugün, ikinci toplantı ise yarın saat 11.00’de yapılacak. Yarınki oturumda eski Meclis başkanları Hikmet Çetin, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop konuşacak. Çalışmalar yine Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayacak.

Komisyon, Eylül ortasına kadar toplumun farklı kesimlerinden görüşler toplamayı sürdürecek. Yasal çalışmalar ise 1 Ekim’de yeni yasama dönemiyle başlayacak. Eylül ortasından sonra ek toplantı yapılması da gündemde ancak kesin takvim henüz açıklanmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

