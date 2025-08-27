Tülay Hatimoğulları Komisyon'dan taleplerini açıkladı! "Öcalan'ın dinlenilmesi infaz düzenlemesi özel yasa"

Soyut kalsın istemem. Bu süreç derken neyi kastediyoruz? Hangi sürecin hızlanması? onu da belki adını çok net olarak ifade etmek gerekir. O da şu: Biliyorsunuz Sayın Öcalan'ın 27 Şubat'ta bir çağrısı olmuştu. Barış ve Demokratik Toplum çağrısı. Bu çağrının akabinde örgütü PKK kendini fesheden bir kongre gerçekleştirdi.

fesih kararını kamuoyuyla paylaştı ve bir silahsızlanma sürecine doğru gitmek üzere yol alınmaya başlandı. Bununla ilgili de 11 Temmuz'da Süleymaniye'de bir silah yapma töreni gerçekleşti. Bizler de oradaydık. Bizler de bu tarihi ana tanıklık ettik. Ve bundan sonra bu silahsızlanma sürecinin devam etmesiyle ilgili Türkiye'de belli başlı kimi demokratik yasaların çıkmasıyla ilgili ciddi bir beklenti var.