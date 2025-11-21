SON DAKİKA|İmralı'ya gidecek AKP'li isim belli oldu

Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç, bugün (21 Kasım) İmralı'ya terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmeye gitme kararına kadar uzandı.

TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu "İmralı'ya gitsin mi gitmesin mi?" konusu haftalardır tartışılıyordu.

İmralı kararı sonrası CHP ilçe binasına saldırı: Tabelaları kırdılar

Dervişoğlu'ndan İmralı tepkisi: "Tarih ve millet asla affetmeyecektir"

OYLAMA YAPILDI

Komisyonun İmralı'ya gidişinin oylamaya sunulmasına karar verildi.

AKP, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tek başına karar verebileceğini söylemiş MHP, oylama yapılması için rest çekmişti.

Komisyon bugün bunun için 17'nci toplantısını yaprak bu kararı oylamaya açtı.

Toplantıda, AKP, MHP ve DEM'in oy çokluğu ile alınana karara göre, İmralı'ya gidilecek.

AKP'Lİ İSİM AÇIKLANDI

İmralı Adası'na AKP'den genel başkan yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek.

CHP HEYETTE YER ALMAYACAK

CHP ise Öcalan ile görüşme kararı çıkarsa heyete üye vermeyeceğini açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İmralı’ya gidecek heyete partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.