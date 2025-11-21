İmralı kararı sonrası CHP ilçe binasına saldırı: Tabelaları kırdılar

Yayınlanma:
CHP’nin İmralı’ya gidecek komisyon heyetine üye vermeme kararı sonrası Van’daki İpekyolu İlçe Başkanlığı’na saldırı düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı Adası'nda ziyaret edecek olan heyete üye vermeme kararı sonrası partinin İpekyolu İlçe Başkanlığı’na saldırı düzenlendi.

CHP'den İmralı kararına yazılı açıklama! Gerekçeler tek tek sıralandı: Milletimizin rızası yokturCHP'den İmralı kararına yazılı açıklama! Gerekçeler tek tek sıralandı: Milletimizin rızası yoktur

TABELALARI KIRDILAR

Saldırı girişiminde kimsenin zarar görmediği öğrenilirken, parti binasının tabelaları da saldırganlar tarafından kırıldı.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Saldırıyı X hesabından paylaşan “Tarafsız Van Haber” sayfası, görüntüler eşliğinde “‘Terörsüz Türkiye’ sürecine gerekli desteği göstermeyen CHP’ye Vanlılardan sert tepki!” yazısını paylaştı.

CHP’NİN İMRALI’YA KATILMAMA KARARI

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18’inci kez toplandı. Toplantıda, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşülüp görüşülmemesi kararı ele alındı.

AKP, MHP ve DEM Parti heyeti Öcalan’la görüşmeyi desteklerken, CHP, İmralı’ya gidecek olası bir heyete üye vermeyeceklerini açıkladı. Komisyon toplantısının kapalı yapılması kararı sonrası CHP toplantıdan ayrıldı. Kapalı oturum kararı, AKP, MHP ve DEM Parti oylarıyla alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

