CHP'den İmralı kararına yazılı açıklama! Gerekçeler tek tek sıralandı: Milletimizin rızası yoktur

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi" komisyonu 18’inci kez toplandı. Toplantıda, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşülüp görüşülmemesi kararı ele alındı.

Son Dakika | Komisyon İmralı'ya gidiyor! AKP MHP DEM Parti oyları ile karar alındı

AKP, MHP ve DEM Parti heyeti Öcalan’la görüşmeyi destekledi. CHP, İmralı Adası'na gidecek olası bir heyete üye vermeyeceklerini açıkladı.

Komisyonun bu toplantısının da kapalı yapılması yönünde alınan karar sonrası CHP toplantıdan ayrıldı. AKP, MHP ve DEM Parti oyları ile toplantının kapalı olması kararı alındı.

Son Dakika | CHP İmralı kararının gerekçelerini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi, İmralı'ya gidecek olası bir heyete üye vermeme kararına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tarihsel bir tutarlılık içinde, Kürt meselesinin demokratik yollardan çözümünü her zaman savunduk, savunmaya devam ediyoruz.

Birileri bırakın Kürt sorununu, Kürtlerin varlığını bile inkâr ederken, biz bu sorunun var olduğunu cesaretle dile getiren ve çözüm önerileri sunan partiyiz

Dün olduğu gibi bugün de barış ve çözüm için atılacak samimi adımların sonuna kadar

destekçisiyiz.

Meselenin, Meclis çatısı altında kurulacak bir komisyon marifetiyle, milletten bir şey saklanmadan, şeffaflıkla konuşulması ve çözümü fikrinin sahibiyiz.

Bundan sonra da Terörsüz ve Demokratik Türkiye'yi inşa etmenin kararlılığıyla, milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak Komisyonda olacağız.

Meclis'teki komisyon, bugün 18'inci toplantısını yapmaktadır.

Ancak geldiğimiz aşamada, milli iradeye ipotek koyan kayyım uygulamaları sürmektedir.

Kürtlerin, belediye meclislerine girmesini suç sayan utanç davalarında insanlar aylardır cezaevlerinde yatmaktadır.

10 yılı bulan siyasi tutsaklıklarda hiçbir ilerleme kaydedilememiş, aksine yeni siyasi davalarla demokrasimiz darbeci bir kuşatma altına alınmıştır.

Demokratik siyasetin önü açılmak yerine, siyasi davalarla daha da tıkanmıştır.

"MİLLETİMİZİN RIZASI YOKTUR"

Böyle bir dönemde, iç barışımızı sağlamak için bu sorunlara çözüm üretilmesi gerekirken, tüm meselenin İmralı'ya gidip gitmeme konusuna sıkıştırılmasına milletimizin rızası yoktur.

Bu kararın olmazsa olmaz olarak tanımlanması, tarihi bir kavşak ve tek seçenek olarak öne sürülmesi, Komisyonun kuruluş amacıyla uyumlu değildir.

Elbette sürece katkı verecek her görüş kıymetlidir.

Bu amaçla devlet yetkilileri İmralı ile zaten görüşmekte, milletvekillerinden oluşan bir heyet de Ada'ya gidip gelmektedir.

Komisyonumuzda 11 Partiden, 51 milletvekili bulunmaktadır

Ama Komisyonumuzun Başkanı bile olmadan, sadece 5 milletvekilinin Ada'ya gitmesi yerine, teknolojik imkanlardan yararlanarak, daha kolay, daha katılımcı ve daha tartışmasız bir sürecin yönetilmesi mümkündür.

"SİYASET, TOPLUMUN İHTİYAÇLARINA GÖRE YAPILIR"

Siyaset emrivakiler üzerine tutum almakla değil, toplumun ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre yapılır.

Toplum; kayyumların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması ve demokratik siyasetin önünün açılması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların bile atılmadığı bu süreçte bu ısrarın, çözüm iradesine hangi katkıyı yapacağına ikna değildir.

Bu doğrultuda, Ak Parti başta olmak üzere diğer partilerin kararıyla İmralı Adası'na gidecek Komisyon heyetine partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz.

Hatırlatmak isteriz ki: Bugün herkesin ne diyeceğini beklediği Cumhuriyet Halk Partisi, bir kapatma davasıyla karşı karşıyadır.

Seçilmiş 16 belediye başkanı ve Cumhurbaskan1 Adayı hapistedir.

Kadınlara, çocuklara ve ailelere zulmedilmektedir.

Ama Partimiz her şeye rağmen, demokrasi, barış ve çözüm umuduyla bu Komisyonda kalmaya devam etmektedir.

Eğer bu milletin barış umutları 10 yıl önce olduğu gibi bir kez daha şahsi hırs ve ihtiraslarla heba edilmeye çalışılırsa, Cumhuriyet Halk Partisi durduğu yerde kararlılıkla durmaya devam edecektir.

Partimiz bu ülkeye barışı da demokrasi ve adaleti de getirecek iradeye sahiptir.