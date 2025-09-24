Son Dakika | YSK onay vermişti Asliye Hukuk'tan CHP İstanbul İl Kongresi'ni durdurun talebi

Kayyuma karşı delegelerin imzası ile başlatılan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi bugün yapılacak. İstanbul'da Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde CHP'liler bir araya gelmişken İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi,Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazdı.

CHP İstanbul'a kayyum atayan mahkeme, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin "başlayan kongre durdurulamaz" kararına karşın yerel mahkemenin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na yazdığı talep yazısı şöyle:

"Mahkememizde görülmekte olan 2025/254 Esas sayılı dosyada tarafınıza daha önce gönderilen 02/09/2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine kayyum atandığı, kurultay-delege devir görevden uzaklaştırıldığı, İstanbul İl örgütü aracılığıyla yapılacak kongreleri ile ilgili tasarruflarının geçerliliğinin bulunmadığı bildirilmiştir.

Mahkememizce 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre verilen bu karar kesin hükümle beraber verildiği anda uygulamaya geçireceği gibi bir tedbir kararıdır.

Belirtilen bu hususlara riayetsizlik hâlinde ilgililer aleyhine yasa dışı karar hakkında Mahkememizce ayrıca suç duyurusunda bulunulması süreci de değerlendirilecektir.

Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde kaldırılmadığı veya değiştirilmediği sürece 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."