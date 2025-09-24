Son Dakika | YSK onay vermişti Asliye Hukuk'tan CHP İstanbul İl Kongresi'ni durdurun talebi
Kayyuma karşı delegelerin imzası ile başlatılan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi bugün yapılacak. İstanbul'da Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde CHP'liler bir araya gelmişken İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi,Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazdı.
CHP İstanbul'a kayyum atayan mahkeme, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin "başlayan kongre durdurulamaz" kararına karşın yerel mahkemenin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na yazdığı talep yazısı şöyle:
"Mahkememizde görülmekte olan 2025/254 Esas sayılı dosyada tarafınıza daha önce gönderilen 02/09/2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine kayyum atandığı, kurultay-delege devir görevden uzaklaştırıldığı, İstanbul İl örgütü aracılığıyla yapılacak kongreleri ile ilgili tasarruflarının geçerliliğinin bulunmadığı bildirilmiştir.
Mahkememizce 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre verilen bu karar kesin hükümle beraber verildiği anda uygulamaya geçireceği gibi bir tedbir kararıdır.
Belirtilen bu hususlara riayetsizlik hâlinde ilgililer aleyhine yasa dışı karar hakkında Mahkememizce ayrıca suç duyurusunda bulunulması süreci de değerlendirilecektir.
Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde kaldırılmadığı veya değiştirilmediği sürece 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."
Son dakika | YSK CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları ifade etti:
"Aynı zamanda CHP İl Kongresi'nin yapılmasının iptal edilmesi anlamı da taşımıyor.
Mahkeme yalnızca 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasına ilişkin aldığı kararın uygulanmasını istiyor.
Ancak 5 Eylül'de YSK "başlayan kongre durdurulamaz" kararı nedeniyle mahkemenin bu yazısı hiçbir sonuç doğurmaz.
Çünkü Anayasa'ya göre, seçimler YSK'nın gözetimi ve denetimi altında yapılır ve Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz."
Mahkemenin 'CHP kongresi dursun' talebine tepki yağdı
BAŞARIR'DAN SERT TEPKİ: HSK BU HAKİMİ AÇIĞA ALMALI
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Asliye Hukuk'un talep yazısına şöyle tepki gösterdi:
İstanbul İl Kongresi'ne dakikalar kala; İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin yapılmasına dair çalışmaların durdurulmasını talep etti.
Bu hakim Anayasa’ya, seçim hukukuna, millet iradesine darbe yapıyor!
HSK derhal soruşturma açıp, bu hakimi açığa almalıdır!
BULUT: KARA BİR LEKE
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut:
"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongremizin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Bir siyasi partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale ediliyorsa, ortada demokrasi değil vesayet vardır. Sandığın önüne set çekmek ne yargının işidir ne de meşrudur. Hukukun arkasına saklanılarak siyasi saiklerle alınan bu karar demokrasiye kara bir lekedir"
NELER OLMUŞTU?
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı.
CHP İstanbul delegeleri de kayyum karşı olağanüstü kongre kararı almıştı. CHP İstanbul delegelerin neredeyse hepsi noter aracılığı ile kongre talebinde bulundu.
Kongre'ye karşı yapılan itirazı da YSK değerlendirmişti. YSK, "başlayan kongre durdurulamaz" diyerek kongrenin yapılmasına karar vermişti.