Erbakan: Maneviyat olmadan hiçbir sistem ayakta kalamaz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Buluşmaları programı kapsamında Tokat'ta gazetecilerle bir araya gelen Erbakan, rüşvet, yolsuzluk ve suçlarda artış olduğunu belirterek, "Ahlak ve maneviyat olmadan hiçbir sistem ayakta kalamaz" dedi.

"BU BÜTÇE FAİZ BÜTÇESİDİR"

Tarihi Sedirhan'da yaptığı konuşmada TBMM'de kabul edilen bütçeye tepki gösteren Erbakan, faize ayrılan payın 2 trilyon 740 milyar liraya ulaştığını vurgulayarak "Bütçe yüzde 28 oranında büyürken faiz giderleri yüzde 41 oranında artıyor. Bu tablo açıkça gösteriyor ki bu bütçe bir faiz bütçesidir" dedi.

Faize ayrılan kaynakla Türkiye genelinde yüz binlerce konut inşa edilebileceğini, milyonlarca vatandaşın barınma ve istihdam sorununa çözüm üretilebileceğini anlatan Erbakan, "Bir yılda faize verilen parayla 750 bin adet 3+1 konut yapılabilir. İstanbul’un kentsel dönüşüm ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanabilir. Yine 63 bin KOBİ kurulup 1 milyon kişiye istihdam sağlanabilir" şeklinde konuştu.

Erbakan, gelir ve kurumlar vergisinde toplamda yaklaşık 2,4 trilyon liradan vazgeçildiğini; otoyol, köprü ve şehir hastanelerine garanti ödemelerinin bütçede büyük yer tuttuğunu belirterek, "Son iki yılda bu ödemeler için 403 milyar lira harcandı. Bu yıl da 238 milyar lira ödenecek. ‘Bir kuruş çıkmayacak’ denilen projeler, milletin cebinden çıkmaya devam ediyor" dedi.

"KAYNAKLAR FAİZE VE İSRAFA GİDİNCE TOKAT’A YATIRIM KALMIYOR"

Tokat’ın verimli ovalarına ve güçlü tarımsal potansiyeline rağmen sürekli göç verdiğine dikkati çeken Erbakan, bunun temel nedeninin çiftçinin ve üreticinin yeterli gelir elde edememesi olduğunu söyledi.

Girdi maliyetlerinin yüksekliğini eleştiren Erbakan, "Çiftçi mazotta yüzde 20 KDV ödüyor, lüks yat sahibi ödemiyor. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Tokat’ın ovaları verimli ama Tokat’a domates Antalya’dan geliyor" ifadelerini kullandı.

Tokat’ın sanayi yatırımlarından ve ulaşım projelerinden yeterince pay alamadığını belirten Erbakan, Niksar–Ünye yolunun tamamlanamamasını ve Tokat’a hızlı trenin gelmemesini önemli bir eksiklik olarak değerlendirdi. Erbakan, "Tokat, Karadeniz’e bağlanmalıydı. Hızlı tren Tokat’ın da hakkı ama kaynaklar faize ve israfa gidince Tokat’a yatırım kalmıyor" dedi.

Partisinin borç, faiz, zam ve vergiye dayalı ekonomik düzeni reddettiğini ifade eden Erbakan, “Biz üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi kuracağız. Önce imtiyazlılar değil, önce millet anlayışıyla hareket edeceğiz. Paylaşımda adaleti sağlayacağız” şeklinde konuştu.

"MANEVİYET OLMADAN HİÇBİR SİSTEM AYAKTA KALAMAZ"

Asgari ücretle ilgili değerlendirmede bulunan Erbakan, iki asgari ücretin en az yoksulluk sınırına denk gelmesi gerektiğini belirterek, rakamın 45-47 bin lira bandında olması gerektiğini ifade etti.

Rüşvet, yolsuzluk ve suçlarda artış olduğunu ifade eden Erbakan, "Maddi kalkınma kadar manevi kalkınma da şarttır. Ahlak ve maneviyat olmadan hiçbir sistem ayakta kalamaz" diye konuştu.

ERBAKAN'DAN REFERANDUM ÖNERİSİ

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği sürece ilişkin de konuşan Erbakan, atılacak adımlar için referandum önerisinde bulundu. Erbakan, "Bu tür hayati kararlar kapalı kapılar ardında değil, milletin onayıyla alınmalıdır" dedi.