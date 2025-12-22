Yıldız Sarayı'nın ihalesi Erdoğan'a yakın isme gitti! Damat 7 milyon doları kaptı

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Dairesi Başkanlığı’nın, Yıldız Sarayı ile ilgili, yaklaşık 7 milyon dolarlık restorasyon ihalesi tanıdığa gitti. İhaleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kız kardeşi Vesile İlgen’in damadı Mahmut Halil Can’ın, yaklaşık iki ay önce ortak girdiği Alay İnşaat şirketi aldı. Şirketin iki ortağı da Bilal Erdoğan ile birlikte “İnsan ve İrfan Vakfı” mütevelli heyet üyesi.

Milli Saraylar Daire Başkanlığı’nın, 27 Ekim 2025 tarihinde ihale ettiği, “Yıldız Sarayı Kiler-i Amire Binası Restorasyon Uygulama İşi” ihalesinin sonucu, geçtiğimiz günlerde belli oldu. İhaleyi 287 milyon 494 bin 230 TL’ye Alay İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. şirketi aldı. İhale sonuç ilanına göre sözleşme 28 Kasım 2025 tarihinde imzalandı. Şartnameye göre söz konusu restorasyon işi 17 Kasım 2027 tarihine kadar tamamlanacak.

Ticaret Sicil Gazetesine göre, söz konusu şirket 1986 yılında kurulmuş olmasına karşın, şimdiki ortaklarından Nuhi Şahinler firmayı ihaleden birkaç ay önce Mustafa Alay’dan satın aldı. Şahinler daha sonra Mahmut Halil Can’ı, aldığı şirketin küçük bir hissesini kendisine devrederek yanına ortak aldı.

ORTAKLARIN GEÇMİŞİ

Yaklaşık 7 milyon dolarlık kamu ihalesini alan şirketin ortakları Nuhi Şahinler ve Mahmut Halil Can aynı zamanda, 2013 yılında kurulan “İnsan ve İrfan Vakf”nda mütevelli heyet üyesi. Vakıfta AKP’li önemli isimler de yer alıyor. Başta Bilal Erdoğan olmak üzere, Ümraniye Belediyesi’nin eski Başkanlarından AKP’li Hasan Can, İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da vakıfta mütevelli heyet üyesi olarak bulunuyor. AKP’li Hasan Can aynı zamanda Mahmut Halil Can’ın babası.

ÇOK SAYIDA İHALE ALDI

Söz konusu şirket 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, “Yıldız Sarayı Kaskat Köşkü ve Küçük Mabeyn Köşkü Teşhir Tanzimi” ihalesini, 7 milyon 503 bin 118 TL’ye almıştı. Aynı şirket el değiştirdikten sonra çok daha yüksek bir meblağ karşılığında aynı yerden ihale almış oldu. Firmanın geçmiş yıllarda aldığı işler arasında düşük bedelli Truva Antik Kenti Çevre Düzenleme işi, Gelibolu’daki Şehitlik Restorasyonu gibi ihalelerde almıştı.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ERDOĞAN YAPMIŞTI

Şirketin ortağı Mahmut Halil Can 2008 yılında, Erdoğan’ın kız kardeşi Vesile İlgen’ın kızı Hatice Kübra İlgen ile evlenmişti.