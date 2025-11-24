Ayasofya'ya kamyon sokmuşlardı: İhaleyi Erdoğan'ın arkadaşı almış

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Ayasofya’da başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekti. Neredeyse bin 500 yıllık tarihi mirasın içinde yüksek tonajlı kamyonların kullanıldığı, zemin üzerinde ağır araçlarla çalışma yapıldığı görüldü.

İmparator Kapısı’nın bulunduğu girişte vinçle işlem yapılması da yapıya zarar verme riski nedeniyle tartışma yarattı.

Yetkililer, Ayasofya’da yürütülen hiçbir çalışmanın tarihi yapıya zarar vermediğini, tüm uygulamaların uluslararası koruma ilkeleri, bilimsel raporlar ve uzman heyet kararlarıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Ancak tartışma yaratan görüntülerin ardından gözler restorasyon ihalesini alan firmaya çevrildi. Ayasofya’nın yenileme süreci son yıllarda dört etap halinde ihaleye çıkarıldı.

ERDOĞAN'IN İMAMHATİPTEN ARKADAŞI

Tartışmaya konu olan görüntülerin ise ikinci etap çalışmalarından olduğu anlaşıldı. Bu bölümün ihalesini Güryapı Restorasyon Taahhüt ve Ticaret A.Ş. üstlenmişti. İhalenin bedeli ise 218 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi. Güryapı Restorasyon'un kurucusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı Hasan Gürsoy. Gürsoy Ayasofya'nın 3. Etap ihalesini ise 31 milyon 250 bin TL'ye almıştı.

Ayasofya'da büyük skandal: Caminin içine kamyon soktular

Ayasofya'nın dördüncü etap ihalesini de Rafine Design Yapı Anonim Şirketi üstlenmişti. Bu ihalenin bedeli ise 16 milyon 599 bin TL. Ayrıca Ayasofya'nın çeşitli bölümleri için çok sayıda ihale düzenlendiği ifade edildi.