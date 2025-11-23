Ayasofya'da büyük skandal: Caminin içine kamyon soktular

Ayasofya neredeyse bin 500 yıllık geçmişe sahip tarihi bir miras. Daha güvenli ve düzenli bir hal alması için restorasyon çalışmaları başlanacağı açıklanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı sosyal medya paylaşımında, "1486 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, ibadete ara vermeden restorasyon ve güçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların bir kısmını tamamladık, kalan bölümleri ise dikkatle yürütüyoruz. Bu süreçte, ana kubbe de tarihinin en geniş ve en kapsamlı restorasyon sürecine alınıyor. Kubbe depreme karşı daha dayanıklı hale getirilecek, yapının özgün hali titizlikle korunacak." ifadelerini kullandı. Binanın hem içinde hem de dışında restorasyon çalışmaları başladı.

TARİHİ ZEMİNDE KAMYONLARI PARK ETTİLER

Ancak çalışma sırasında gelen görüntüler bu büyük ve kapsamlı restorasyonda kabul edilemez bir skandala imza atıldığını belgeledi. Yüksek tonajlı kamyonlar caminin içine sokuldu. Bin 500 yıllık tarihi caminin zemini üzerinde kamyon kullanıldı.

Yapının İmparator Kapısı olarak bilinen girişindeki vinç görüntüleri tarihi mirasa zarar verebilecek ihmalin bir başka belgesi oldu. Görüntüler sosyal medyada da gündem olurken henüz yetkili kurumlar skandala ilişkin bir açıklama yapmadı.

Ayasofya'nın altından ve çevresinden 1 kilometreye varan kanal ve geçitler bulunuyor.