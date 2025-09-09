Son dakika | YSK CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi

Son dakika | YSK CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi
Son dakika haberi... YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceğine ve Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Eylül’de yapmayı planladığı İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin gerçekleştirilmesinde herhangi bir engel bulunmadığına hükmetti. Kongre süreci, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmeye devam edecek.

Alınan bilgilere göre, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği nedeniyle oluşabilecek yetki karmaşasını gidermek amacıyla YSK’dan görüş talebinde bulundu.

Kurul, kongrenin yapılıp yapılamayacağı ve işleyişin hangi seçim kurulu tarafından sürdürüleceği konusunda değerlendirme istedi.

Yüksek Seçim Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin belirtilen tarihte yani 24 Eylül'de yapılabileceğine, işlemlerin de Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine karar verdi.

