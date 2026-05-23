Muhittin Böcek'e ev hapsi iddiasına başsavcılıktan yalanlama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in ev hapsi verilmek suretiyle tahliye edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Muhittin Böcek ev hapsiyle tahliye edildi" yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Yazılı bir açıklama yapan Başsavcılık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"YALAN HABER YAYANLARA KARŞI YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, çıkan tahliye haberlerinin asılsız olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halleri devam etmektedir. Bu şekilde gerçeğe aykırı çıkan haberlere itibar edilmemesi, gerçeğe aykırı haber yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muhittin Böcek Tutuklama
