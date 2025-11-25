Son dakika | İBB iddianamesi kabul edildi

Son dakika haberi... İBB iddianamesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 kişi hakkında düzenlenen İBB iddianamesi’ 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DURUŞMA TARİHİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Mahkeme iddianameyi bugün kabul etti ancak henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi ve tutukluluk incelemesiyle ilgili tensip kararları önümüzdeki günlerde verilecek.

İBB iddianamesindeki iddialara yanıt veren hesaba sansür: Erişim engeli getirildi!İBB iddianamesindeki iddialara yanıt veren hesaba sansür: Erişim engeli getirildi!

Özgür Özel İBB iddianamesi hakkında konuştu: Neden yargılandıklarını böyle açıkladı!Özgür Özel İBB iddianamesi hakkında konuştu: Neden yargılandıklarını böyle açıkladı!

İMAMOĞLU'NUN 2 BİN 430 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, tutuklu Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 105 kişinin tutuklu bulunduğu İBB soruşturmasını tamamladı. 3 bin 700 sayfayı aşan, iddianamede 402 kişi sanık olarak yer alıyor. İmamoğlu hakkında 142 ayrı eylemden, 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendiği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

