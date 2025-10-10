Son dakika | Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı

Yayınlanma:
Son dakika... Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı.

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Erdem'in emniyete götürüleceği öğrenildi.

Erdem, 2019-2024 yılları arasında belediye başkanlığı görevi yürütmüştü.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

