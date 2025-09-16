Son Dakika | Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda flaş gelişme: 39 kişinin tutuklanması istendi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi...Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da olduğu 39 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 45 kişinin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapıldı.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da yer aldığı 39 kişi tutuklama, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakkında tutuklama talep edilen isimler şöyle:

"Hasan Mutlu, Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Özlem Tut, Hakan Baş, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıaydın, Öztürk Hocaoğlu, Ersin Bilal, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Mustafa Onur Öncü, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İilter, Kadir Kurt, İlhan Akbayram, Serkan Satılmış, Şener Karaman, Lütfi Kadıoğulları, Kadri Yetişmiş, Rıdvan Öztürk, Fidan Yetim Hacı Subaşı, Dilber Sarıtaş, Özkan Kanbay, Gündüz Kalkan, Tugay Onur Yetişmiş, Reşat Yangel, Orhan Kurtbay, Özer Kurtoğlu, Rıza Çavuşoğlu, Aslan Bulut, Arzu Doyran, Çetin Koç, Deniz Uykan, Emin Sönmez, Yasin Sönmez, Mustafa Sefa Rüzgaroğlu."

Adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şöyle oldu:

"Ahmet Tufan, Ayhan Mutlu, Dilek Özyurt, Erdem Büyükdere, Melek Topal, Mustafa Büyükbayrak."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan, Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 48 şüpheli hakkında, 13/09/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, 46 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 45 şüpheliden 39 tanesi tutuklama talebi ile, 6 tanesi ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, kamuoyunun bilgisine sunulur.”

