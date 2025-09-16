Hasan Mutlu ve 47 kişi adliyeye sevk edildi

Hasan Mutlu ve 47 kişi adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişi adliyeye sevk edildi.

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yapılan operasyonların son dalgası Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılmıştı. CHP'li Bayrampaşa Belediyesine yapılan operasyon "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları gerekçe gösterilerek başlatılmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu 48 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 48 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSUNDA İFADE VERECEKLER

Belediye başkanı Mutlu dahil 48 kişinin sorgusu, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda yapılacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

