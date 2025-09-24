CHP'li Erdem'den operasyon tepkisi: Mansur Yavaş’a AKP’nin iftiralarıyla toz konduramazsınız

CHP Parti Meclisi Üyesi Bahadır Erdem, ABB'ye düzenlenen operasyona ilişkin, "Yıllardan beri vatandaşın duyduğu büyük ve haklı güvenle siyaset yapan Ankara belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a AKP’nin iftiralarıyla toz bile konduramazsınız" dedi.

Geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bazı kesimler tarafından hedef gösterilmişti.

OPERASYON YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya gerekçe olarak, yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddia edildi.

CHP'Lİ ERDEM'DEN TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediyesine düzenlenen operasyona X sosyal medya hesabı üzerinde tepki gösteren CHP Parti Üyesi Bahadır Erdem şu ifadeleri kaydetti:

"Siz önce Ankara’da 25 senede yaptığınız işlerle ülkeye verdiğiniz kamu zararına bir bakın da ondan sonra Mansur Yavaş’ın adını ağzınıza alın.
Yıllardan beri vatandaşın duyduğu büyük ve haklı güvenle siyaset yapan Ankara belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a AKP’nin iftiralarıyla toz bile konduramazsınız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

