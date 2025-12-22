AKP'li Şamil Tayyar'dan çarpıcı iddia: Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturma kapsamında 5 Aralık'ta TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, gözaltına alınmış ve İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

15 Aralık'ta ise Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenildi.

Cebeci, uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine ikinci kez ifade vermek için gittiği Çağlayan Adliyesi'de “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında pek çok isim gözaltına alınıp kimileri tutuklanırken AKP'li Şamil Tayyar tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atılldı.

TAYYAR: CEBECİ İTİRAFÇI OLDU

Tayyar, Cebeci'nin itirafçı olduğunu söyledi. TGRT'de katıldığı programda soruşturmaya ilişkin konuşan Tayyar, şöyle konuştu :

"Soruşturma genişler mi, genişlemez mi belli değil ama perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler. Gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenmesi ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Peki bunu nereden çıkarıyoruz? Şimdi her itiraf yeni isimleri gündeme getiriyor; onlarla ilgili inceleme, soruşturma, gözaltı ve tutuklama kararını doğurabiliyor.

Mesela bu Habertürk vesilesiyle ismini çok zikrettiğimiz bir spiker var: Ela Rümeysa Cebeci şimdi o itirafçı oldu."

"SİZ SÖYLEDİKLERİME İTİBAR EDİN"

Tayyar’ın bu sözleri üzerine Cem Küçük ve Fuat Uğur itiraz ederek Cebeci’nin itirafçı olmadığını söyledi.

Tayyar ise, “Ben oldu diyeyim, siz olmadı deyin; kayda böyle girsin.” dedi.

Cem Küçük, “Ben adli yetkililerle görüştüğümde bana olmadığını, sadece Saadettin Saran ile ilgili konuşmalarını kabul ettiğini söylediler.” dedi.

Tayyar ise, “Siz söylediklerime itibar edin.” dedi.