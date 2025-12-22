Son Dakika | Umut Evirgen gözaltına alındı

Son Dakika | Umut Evirgen gözaltına alındı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Umut Evirgen’in bu akşam eşi Alina Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alındığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik yapılan soruşturma ve operasyonlar sürüyor.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, son olarak Umut Evirgen gözaltına alındı.

31430959a7ef83d107d46fdc64db9b22.webp

Son Dakika | Emrullah Erdinç gözaltına alındıSon Dakika | Emrullah Erdinç gözaltına alındı

EŞİ ALİNA BOZ'UN OYUNU İÇİN GİTTİĞİ ZORLU PSM'DE GÖZALTINA ALINDI

Evirgen’in bu akşam eşi Alina Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltının gerekçesi için henüz bir açıklama yapılmadı.

GEÇEN HAFTA İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Umut Evirgen’in evine geçen haftalarda da baskın yapıldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Türkiye
Otomobille çarpışan TIR devrildi! Feci kazada 2 kişi yaralandı
Otomobille çarpışan TIR devrildi! Feci kazada 2 kişi yaralandı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar: Emrullah Erdinç, Umut Evirgen, Yaşar Koz...
Servisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptı
Servisin çarptığı yaya öldü: İzlemek için duranlar zincirleme kaza yaptı