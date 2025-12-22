Son Dakika | Umut Evirgen gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yapılan soruşturma ve operasyonlar sürüyor.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, son olarak Umut Evirgen gözaltına alındı.

Son Dakika | Emrullah Erdinç gözaltına alındı

EŞİ ALİNA BOZ'UN OYUNU İÇİN GİTTİĞİ ZORLU PSM'DE GÖZALTINA ALINDI

Evirgen’in bu akşam eşi Alina Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltının gerekçesi için henüz bir açıklama yapılmadı.

GEÇEN HAFTA İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Umut Evirgen’in evine geçen haftalarda da baskın yapıldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.