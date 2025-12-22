Son Dakika | Emrullah Erdinç gözaltına alındı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz, Erdinç'in ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığını belirtti.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşrutucu soruşturmasında flaş gelişmeler meydana gelmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı.

İktidara yakın Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

MEHMET AKİF ERSOY VE ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANMIŞTI

Gözlatına alındıktan sonra Habertürk'teki görevine son verilen Mehmet Akif Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hemen ardından ünlü spiker ve oyuncu Ela Rümeysa Cebeci hakkında da benzer bir süreç işledi. İlk etapta serbest bırakılan Cebeci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen saç örneği raporlarında uyuşturucu madde izine rastlanması üzerine yeniden gözaltına alındı. Cebeci, 17 Aralık 2025 tarihinde "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Emrullah Erdinç'in de benzer bir prosedürden geçeceği ve sağlık kontrolünün ardından sorgusuna başlanacağı bildirildi.

SADETTİN SARAN HAKKINDA ADLİ KONTROL VERİLMİŞTİ

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe SK Başkanı iş insanı Sadettin Saran da ifade vermek üzere savcılığa çağrılmıştı. Bu kapsamda ifade veren Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan uyuşturcu soruşturması kapsamında Veyis Ateş de ifade vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Ateş'in uyuşturucu testi yaptırmasına karar verilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

