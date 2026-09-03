Son Dakika | Eski Başbakan Davutoğlu'nun 'şüpheli' sıfatıyla ifade vereceği tarih belli oldu

Hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'nde 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek.

YILLAR ÖNCEKİ İFADELERİ SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın, Davutoğlu'nun 2021 yılında kullandığı ve son dönemde yeniden servis edilen konuşmasındaki ifadeler nedeniyle açıldığı belirtildi.

Ahmet Davutoğlu

Söz konusu videoda Ahmet Davutoğlu, Bingöl'deki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milyarlara milyar katardım benden sonraki bakanlar gibi. Bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da haram lokma yemeyin dedim. Yediler! Çevrelerini zengin ettiler, damadını bakan yaptı, akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti. Sen de bana diyorsun ki; 'Sen hocasın, sus' mu diyorsun?"

"Bak, onlar... onlar... onlar milletin hukukuna... Onlar milletin hukukuna dikkat edip yetim malı yemeselerdi, ben de onların hukukuna dikkat ederdim. Ama onlar milletin hukukunu çiğnedi, ben de onlara hakkı adaleti söyledim!"

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Hasan Seymen, müvekkili hakkında başlatılan soruşturmanın medya yoluyla öğrendiklerini belirttiği belirterek söz konusu ifadelerin 2021 yılında kullanılmasına dikkat çekti.

"Sayın Başbakanımız, şeffaflığı hayat ilkesi olarak benimsemiş bir devlet adamı olarak hakkında söz konusu olan her iddiaya cevap vermeyi ve yürütülen her hukuki sürece katkıda bulunmayı ilkesel bir zorunluluk olarak görmektedir. Bu doğrultuda mutabık kalınan zamanda Savcılık makamını bilgilendirecektir." diyen Seyman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üzülerek belirtmek isterim ki; ülkemize onurla hizmet etmiş Başbakanımız hakkında başlatılan bir soruşturmayı hukuki mercilerden değil de basından öğrenmiş olmak dolayısıyla ülkemdeki hukuk düzeni ile ilgili olarak derin bir hüzün duydum."

7 EYLÜL'DE ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK

Hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Ankara Adliyesi'nde 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek.