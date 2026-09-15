Şimdi de YENİ Partili Marmaris Belediyesi hedefe kondu! İktidar medyası art arda yazdı

İktidar medyasından Marmaris Belediyesi hakkında dikkat çeken bir haber geldi. AKP medyası, Etimesgut’taki operasyonda tutuklanan iş insanının Marmaris Belediyesi’nden iş aldığını yazdı.

Haberin zamanlaması da dikkat çekti. Sadece 25 gün önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’ye, "Kapımız açık, gelmek istersen" demişti. Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Acar Ünlü de Yeni Parti’ye geçme kararı vermişti.

İktidar medyası da Acar Ünlü hakkında haberler yayımlamaya başladı.

İktidar medyasından Sabah'ın iddialarına göre göre Marmaris Belediyesi, 1 Ekim 2024 ile 4 Nisan 2025 tarihleri arasında Standart Katı Atık Çevre Denetim Temizlik Sanayi isimli şirkete beş ayrı ihale verdi. İktidara yakın medyada yer alan haberde, yaklaşık altı aylık dönemde imzalanan sözleşmelerin toplam bedelinin 430 milyon lirayı aştığı öne sürüldü.

İhaleler arasında en yüksek bedelli olanın, 50 araç ve iş makinesinin 2 yıl 8 aylığına kiralanmasını kapsadığı iddia edildi. 12 Mart 2025 tarihli ihalenin sözleşme bedelinin 367,7 milyon lira olduğu belirtildi. Haberde, daha düşük teklif sunduğu ileri sürülen diğer şirketlerin çeşitli gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin Standart Katı Atık şirketine verildiği öne sürüldü.

Beş ihalenin tamamının Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlendiği iddia edildi. Aynı şirkete 367,7 milyon liralık ihalenin yanı sıra farklı tarihlerde 6,1 milyon, 29,5 milyon, 17,5 milyon ve 9,8 milyon lira tutarında dört ayrı araç kiralama işi daha verildiği ileri sürüldü