Sen misin gençlere çorba dağıtan: İşte Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmanın belgesi

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara'da da üniversite öğrencilere operasyonu protesto etti.

Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, protestolarda biber gazı yiyen ve yağmurda ıslanan öğrenciler için battaniye ve çorba dağıtılması için talimat vermişti.

YAVAŞ HAKKINDA ÖNCE İZİN, SONRA SORUŞTURMA

Mansur Yavaş hakkında daha önce konser davasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından "soruşturma izni" istenmişti.

Geçtiğimiz günlerde soruşturma izni verilen Mansur Yavaş hakkında farklı bir soruşturma başlatıldı.

Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı

Soruşturma, Yavaş'ın 19 Mart eylemlerinde ıslanan ve üşüyen öğrenciler için verdiği ücretsiz battaniye ve çorba dağıtımı talimatı vermesi üzerine başlatıldığı kaydedildi.

O BELGEYE HALKTV.COM.TR ULAŞTI

halktv.com.tr, Mansur Yavaş hakkında başlatılan soruşturmanın belgesine ulaştı.

Söz konusu belgede, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerince gösteri ve yürüyüş yapanlara battaniye ve çorba dağıtımı için araç gönderildiği iddiasıyla ilgili olmak üzere, Sosyal medyada yer alan ekli CD'deki görüntü videosunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılan telefon görüşmesinin iddia konusuyla ilgisi ve sonuçlarına ilişkin bir açıklama yazısıyla 12.11.2025 tarihine kadar bilgi verilmesi rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Mansur Yavaş'tan o soruşturmaya itiraz