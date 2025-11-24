Sen misin gençlere çorba dağıtan: İşte Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmanın belgesi

Yayınlanma:
Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alındığı 19 Mart eylemlerinde sokağa çıkan gençlere "çorba" dağıttğı için hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yavaş hakkında başlatılan soruşturmanın belgesine halktv.com.tr ulaştı.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara'da da üniversite öğrencilere operasyonu protesto etti.

Ankara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, protestolarda biber gazı yiyen ve yağmurda ıslanan öğrenciler için battaniye ve çorba dağıtılması için talimat vermişti.

YAVAŞ HAKKINDA ÖNCE İZİN, SONRA SORUŞTURMA

Mansur Yavaş hakkında daha önce konser davasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından "soruşturma izni" istenmişti.

Geçtiğimiz günlerde soruşturma izni verilen Mansur Yavaş hakkında farklı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma, Yavaş'ın 19 Mart eylemlerinde ıslanan ve üşüyen öğrenciler için verdiği ücretsiz battaniye ve çorba dağıtımı talimatı vermesi üzerine başlatıldığı kaydedildi.

mansur-yavas.jpg

O BELGEYE HALKTV.COM.TR ULAŞTI

halktv.com.tr, Mansur Yavaş hakkında başlatılan soruşturmanın belgesine ulaştı.

Söz konusu belgede, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerince gösteri ve yürüyüş yapanlara battaniye ve çorba dağıtımı için araç gönderildiği iddiasıyla ilgili olmak üzere, Sosyal medyada yer alan ekli CD'deki görüntü videosunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılan telefon görüşmesinin iddia konusuyla ilgisi ve sonuçlarına ilişkin bir açıklama yazısıyla 12.11.2025 tarihine kadar bilgi verilmesi rica ederim" ifadelerine yer verildi.

İşte o belge:

mansur-yavas-sorusturma-belgesi.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

