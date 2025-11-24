Mansur Yavaş'tan o soruşturmaya itiraz

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen “konser soruşturması” iznine ilişkin itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu.

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında Yavaş hakkındaki soruşturmaya Ankara'nın 13 ayrı noktasında yurttaşlara ücretsiz çorba ikram etmesi de dahil edilmişti.