Mansur Yavaş'tan o soruşturmaya itiraz

Mansur Yavaş'tan o soruşturmaya itiraz
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen “konser soruşturması” iznine ilişkin itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu.

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

Son Dakika | Mansur Yavaş'tan soruşturma iznine ilk tepkiSon Dakika | Mansur Yavaş'tan soruşturma iznine ilk tepki

MANSUR YAVAŞ'TAN O SORUŞTURMAYA İTİRAZ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen “konser soruşturması” iznine ilişkin itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu.

Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldıYolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı

ÇORBA DAĞITIMI DA SORUŞTURMA KONUSU OLDU

Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında Yavaş hakkındaki soruşturmaya Ankara'nın 13 ayrı noktasında yurttaşlara ücretsiz çorba ikram etmesi de dahil edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Siyaset
İYİ Partili Çömez'den İmralı tepkisi: Türk milleti hesap soracaktır
İYİ Partili Çömez'den İmralı tepkisi: Türk milleti hesap soracaktır
Sen misin gençlere çorba dağıtan: İşte Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmanın belgesi
Sen misin gençlere çorba dağıtan: İşte Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmanın belgesi