Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle hastane önleri ve yoğun üniversite bölgelerinde 13 ayrı noktada vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmalara dahil edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sabahın erken saatlerinde özellikle hastane önleri ve öğrencilerin yoğun olduğu bölgede dağıttığı çorbaların müfettişlerce “soruşturma konusu” yapıldığı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında son dönemde birbiri ardına soruşturma izinleri istenmesi dikkati çekiyor.

ANKAPARK SORUŞTURMASINDA ABB KUSURSUZ BULUNMUŞTU

İçişleri Bakanlığı; Ankapark konusunda daha önce “korumada gerekli özeni göstermedi” iddiasıyla müfettiş görevlendirilmiş; yapılan inceleme sonucunda Nisan ayında düzenlenen raporda Ankara Büyükşehir’in hiçbir kusuru olmadığı tespit edilmişti.

Ancak bu rapor, Bakanlıkça uygun bulunmayarak geri gönderildi ve konunun yeniden soruşturulması için yeni müfettiş incelemesi başlatıldı.

Buna karşılık, aynı dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark için yaptığı onlarca şikayetlerde Melih Gökçek hakkında hiçbir soruşturma izni verilmemiştir.

YAVAŞ’IN KATILDIĞI ÇANKIRI VE KARABÜK MİTİNGLERİ DE SORUŞTURULUYOR.

Ayrıca başka bir soruşturmada ise, Mansur Yavaş’ın Çankırı ve Karabük mitinglerinde bazı personelleri görevlendirdiği iddiasıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

