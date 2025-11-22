Son Dakika | Mansur Yavaş'tan soruşturma iznine ilk tepki

İçişleri Bakanlığı, konser soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki soruşturma iznini kabul etti.

Mansur Yavaş, verilen soruşturma izni hakkında ilk açıklamasını X hesabından yaptı. Yavaş, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin kendisinin ifadesini almaya bile gerek duymamalarına yazılı ifadesini kendi iradesi ile verdiğini hatırlattı.

Yavaş, AKP'li Melih Gökçek dönemindeki şikayetler hakkında belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı kararları olmasına rağmen hakkında böyle bir kararın verilmesine de dikkat çekti.

Yavaş, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini belirterek soruşturma izni hakkında Danıştay'a itirazda bulunacaklarını bildirdi. Yavaş, kapsamlı açıklamasını da 24 Kasım Pazartesi günü yapacağını dile getirdi.

Mansur Yavaş şunları ifade etti:

"Hatırlanacağı üzere; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “konser soruşturması” kapsamında, adımın dahi yer almadığı bir iddianame için İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edilmişti.

Bu talep üzerine Bakanlık belediyemize müfettiş görevlendirmiş, ben de yazılı ifademi sunmuştum. Bakanlık; daha önce ifade dahi almaya gerek görmediği bu konuda, bu kez benim ve Özel Kalem Müdürüm hakkında “soruşturma izni” kararı vermiştir.

Oysa geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir.

Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır.

Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz.

Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağım."