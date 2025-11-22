Son Dakika | Mansur Yavaş'a soruşturma iznine CHP'den jet tepki

Son Dakika | Mansur Yavaş'a soruşturma iznine CHP'den jet tepki
Yayınlanma:
Son dakika.... İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma izni talebini kabul etti. CHP'den ilk tepki geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin soruşturmasında ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.

İçişleri Bakanlığı, bugün talebi onayladı. Mansur Yavaş'a soruşturma açılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da karara tepki gösterdi.

Son dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izniSon dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni

"FETÖ'YE PARSEL PARSEL TESLİM EDENLERE DOKUNULMUYOR"

Bulut, çok sayıda yolsuzluk iddiası ile tanınan AKP'li Melih Gökçek hakkında herhangi bir somut adım atılmadığını hatırlattı. AKP'li Bülent Arınç'ın Gökçek'e, "Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerini de hatırlatan Bulut, şunları ifade etti:

"İçişleri Bakanlığı; Ankara’nın kaynaklarını Ankaralı için kullanan, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla taraflı-tarafsız herkesin gönlünü kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Ankara’yı FETÖ’ye parsel parsel teslim edenlere, dinozorlara ve israf projelerine yüzlerce milyon dolar harcayanlara yıllardır dokunulmazken; dürüstlüğü, temiz siyaseti ve halkçı belediyeciliğiyle örnek olan Mansur Başkan hedef alınıyor.

Başka kapıya!
Bu kumaş leke tutmaz!"

Son yerel seçimde AKP'li Turgut Altınok'a Mansur Yavaş'ın attığı yüzde 30'luk farkı da paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, X hesabından şunları ifade etti:

g6wu-4nxiaayryv.jpg

"Öncelikle bu gurur tablosunu aşağı bırakıyorum çünkü Mansur başkanımız Ankaralının DOKUNULMAZIDIR

Ankara’nın her kuruşunu halkın sofrası için harcayan, kapısını millete açan, şeffaflığıyla Türkiye’ye ders veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş olması içinde bulundukları BÜYÜK BUHRANIN dışa vurumudur.

Ankara’yı FETÖ’nün haritasına göre ilmek ilmek dağıtanlara, betona gömülmüş dinozor heykellerine HESAP SORULMALIDIR

Bu millet kimin neyi amaçladığını çok iyi bilir."
İlk seçimde de dersini YİNE verir hiç endişeniz olmasın.

Mansur Başkanımız ve ekibinin sonuna kadar arkasındayız

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Siyaset
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Tunceli Belediyesi’ne kayyum birinci yılında protesto edildi
Tunceli Belediyesi’ne kayyum birinci yılında protesto edildi
Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı
Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı