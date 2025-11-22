Son Dakika | Mansur Yavaş'a soruşturma iznine CHP'den jet tepki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin soruşturmasında ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.

İçişleri Bakanlığı, bugün talebi onayladı. Mansur Yavaş'a soruşturma açılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da karara tepki gösterdi.

Son dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni

"FETÖ'YE PARSEL PARSEL TESLİM EDENLERE DOKUNULMUYOR"

Bulut, çok sayıda yolsuzluk iddiası ile tanınan AKP'li Melih Gökçek hakkında herhangi bir somut adım atılmadığını hatırlattı. AKP'li Bülent Arınç'ın Gökçek'e, "Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerini de hatırlatan Bulut, şunları ifade etti:

"İçişleri Bakanlığı; Ankara’nın kaynaklarını Ankaralı için kullanan, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla taraflı-tarafsız herkesin gönlünü kazanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi. Ankara’yı FETÖ’ye parsel parsel teslim edenlere, dinozorlara ve israf projelerine yüzlerce milyon dolar harcayanlara yıllardır dokunulmazken; dürüstlüğü, temiz siyaseti ve halkçı belediyeciliğiyle örnek olan Mansur Başkan hedef alınıyor. Başka kapıya!

Bu kumaş leke tutmaz!"

Son yerel seçimde AKP'li Turgut Altınok'a Mansur Yavaş'ın attığı yüzde 30'luk farkı da paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, X hesabından şunları ifade etti: