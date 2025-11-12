Selçuk Mızraklı'nın tahliye başvurusu reddedildi: Gerekçe fıkra gibi

Yayınlanma:
DEM Parti, önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Adnan Selçuk Mızraklı hakkında yapılan tahliye başvurusunun reddedildiğini duyurdu. Red gerekçesinde ise, “Kurumumuzda bulunduğu süre içerisinde terör örgütünden ayrıldığına dair bir beyanı bulunmadı” ifadelerine yer verildi.

HDP eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos 2019 günü görevden alınarak yerine kayyum atandıktan sonra 21 Ekim 2029'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Mızraklı, 23 Ekim 2019 günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sezgin Tanrıkulu Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret ettiSezgin Tanrıkulu Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Edirne Cezaevi'nde kalan Mızraklı, tutukluluğunun 6'ncı yılını geçtiğimiz ay doldurdu.

selcuk-mizrakli.webp

DEM PARTİ'NİN TAHLİYE TALEBİNE "FIKRA GİBİ" RET KARARI

DEM Parti, Mızraklı hakkında yaptıkları tahliye başvurusunun reddedildiğini duyurdu.

DEM Parti'nin açıklamasına göre Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, tahliye başvurusunu, Mızraklı'nın "tutukluluğu süresince terör örgütünden ayrıldığına dair bir beyanda bulunmadığı" gerekçesiyle reddetti.

selahattin-demirtas-selcuk-mizrakli.jpg

"SÜRECİNİ SABOTE ETMEYE ÇALIŞAN BU KURULU VE KARARINI GAYRİ MEŞRU İLAN EDİYORUZ"

DEM Parti, karara "Keyfi ve hukuksuz bir şekilde verilen bu ret gerekçesini kabul etmiyoruz. İdeolojik saiklerle hareket eden bu kurul, yetkilerini aşarak siyasi tutsakları keyfi ve intikamcı bir şekilde cezaevinde tutmaya devam etmektedir. Barış ve Demokratik Toplum Sürecini adeta sabote etmeye çalışan bu kurulun kendisini ve aldığı kararı hukuk ve demokrasi açısından gayri meşru olarak ilan ediyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Selahattin Demirtaş'tan tüm ezberleri bozacak süreç yazısı! "Türkeş'in mezarı ziyaret edilmeliydi"Selahattin Demirtaş'tan tüm ezberleri bozacak süreç yazısı! "Türkeş'in mezarı ziyaret edilmeliydi"

"TÜM SİYASİ TUTSAKLAR DERHAL ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞMALIDIR"

DEM Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Adnan Selçuk Mızraklı’nın, denetimli serbestliğin uygulanarak tahliye olma talebi, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından, “Kurumumuzda bulunduğu süre içerisinde terör örgütünden ayrıldığına dair bir beyanı bulunmadı” denilerek reddedildi.

Selçuk Mızraklı’nın siyasi görüşü bellidir: Barış ve demokrasi için mücadele eden ve yıllarca bunun bedelini rehin tutularak ödeyen bir siyasetçidir. Mızraklı’nın beyanının ne olması gerektiğine bu kurul kesinlikle karar veremez! Keyfi ve hukuksuz bir şekilde verilen bu ret gerekçesini kabul etmiyoruz. İdeolojik saiklerle hareket eden bu kurul, yetkilerini aşarak siyasi tutsakları keyfi ve intikamcı bir şekilde cezaevinde tutmaya devam etmektedir. Barış ve Demokratik Toplum Sürecini adeta sabote etmeye çalışan bu kurulun kendisini ve aldığı kararı hukuk ve demokrasi açısından gayri meşru olarak ilan ediyoruz. Selçuk Mızraklı ve tüm siyasi tutsaklar derhal özgürlüklerine kavuşmalıdır."

dem-parti.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

