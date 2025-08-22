Sezgin Tanrıkulu Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti

Yayınlanma:
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı Edirne Cezaevi'nde ziyaret eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çıkışta açıklamalarda bulundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, Demirtaş ve Mızraklı’nın sınırlı iletişim nedeniyle gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

"HER KOŞULDA BARIŞTAN YANA OLDUKLARINI ÖZELLİKLE İFADE ETTİLER"

Demirtaş ve Mızraklı’nın anti demokratik uygulamaların sürece zarar verdiğini belirttiklerini kaydeden Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Edirne Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 9 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ve yine 6 yılı aşkın süredir cezaevinde olan Doktor Selçuk Mızraklı’yı ziyaret ettim. Sevenlerine, dostlarına, yurttaşlarımıza selam ve sevgileri var. Sağlık durumları iyi, süreci yakından takip ediyorlar.

Tabii, süreci nasıl takip ediyorlar? Cezaevi koşullarındaki sınırlı iletişim nedeniyle, gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değiller. En büyük riskin boşa harcanan zaman olduğunu düşünüyorlar. Bu zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, bir an önce yasal düzenlemeler ve gerekli diğer adımların atılması gerektiğini bizimle paylaştılar.

Yasal düzenlemelerin dışında uygulamadan kaynaklı birçok sorun da var. Bunların da eş zamanlı olarak çözülmesi gerekiyor ki toplumun sürece olan güveni güçlensin. Ancak maalesef bu yapılmadığı gibi antidemokratik uygulamalar artarak devam ediyor. Bunun da sürecin en büyük risklerinden biri olduğunu vurguladılar.

Sağlıkları iyi ama her koşulda barıştan yana olduklarını, silahların bırakılması gerektiği yönündeki görüş ve desteklerini de özellikle ifade ettiler.

Hepinize Edirne’den selam ve sevgiler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Siyaset
"Erdoğan ve Bahçeli arasında kriz var" iddiasına MHP'den ilk açıklama
"Erdoğan ve Bahçeli arasında kriz var" iddiasına MHP'den ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanı yine ağzını bozdu: Narin Güran'ın akrabasına küfür etti!
Erdoğan'ın başdanışmanı yine ağzını bozdu: Narin Güran'ın akrabasına küfür etti!