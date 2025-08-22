Sezgin Tanrıkulu Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, Demirtaş ve Mızraklı’nın sınırlı iletişim nedeniyle gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

"HER KOŞULDA BARIŞTAN YANA OLDUKLARINI ÖZELLİKLE İFADE ETTİLER"

Demirtaş ve Mızraklı’nın anti demokratik uygulamaların sürece zarar verdiğini belirttiklerini kaydeden Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Edirne Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 9 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ve yine 6 yılı aşkın süredir cezaevinde olan Doktor Selçuk Mızraklı’yı ziyaret ettim. Sevenlerine, dostlarına, yurttaşlarımıza selam ve sevgileri var. Sağlık durumları iyi, süreci yakından takip ediyorlar.

Tabii, süreci nasıl takip ediyorlar? Cezaevi koşullarındaki sınırlı iletişim nedeniyle, gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değiller. En büyük riskin boşa harcanan zaman olduğunu düşünüyorlar. Bu zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, bir an önce yasal düzenlemeler ve gerekli diğer adımların atılması gerektiğini bizimle paylaştılar.

Yasal düzenlemelerin dışında uygulamadan kaynaklı birçok sorun da var. Bunların da eş zamanlı olarak çözülmesi gerekiyor ki toplumun sürece olan güveni güçlensin. Ancak maalesef bu yapılmadığı gibi antidemokratik uygulamalar artarak devam ediyor. Bunun da sürecin en büyük risklerinden biri olduğunu vurguladılar.

Sağlıkları iyi ama her koşulda barıştan yana olduklarını, silahların bırakılması gerektiği yönündeki görüş ve desteklerini de özellikle ifade ettiler.

Hepinize Edirne’den selam ve sevgiler."