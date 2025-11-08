Şamil Tayyar'dan dokunulmazlık tehdidi! "Özgür Özel ile başlangıç yapmak lazım"

Yayınlanma:
Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, yorumculuk yaptığı AKP medyasından TGRT Haber'de başta CHP Lideri Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için çağrıda bulundu. Özel'in dokunulmazlığının siyasi gerilim yaratacağını söyleyen Tayyar, 'uyarı' için de ilk önce CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlığının kalkmasını istedi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber’de yaptığı açıklamada, bazı milletvekillerinin dokunulmazlık zırhını kötüye kullandığını iddia etti. Tayyar, özellikle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Tayyar, “Bu dokunulmazlık artık insanlara hakaret etmek için bir kalkan haline getirildi. Yani böyle bir şey olmaz. Dokunulmazlık artık yoğun bir şekilde istismar edilirse sistem kendini koruyucu tedbirleri alması lazım.” dedi.

Meclis gündeminin yoğunluğuna rağmen bazı dosyaların öncelikli ele alınabileceğini belirten Tayyar, “Eğer zamanlama açısından yani parlamentonun gündemi bu kadar dosyayı ele almaya yetmiyorsa içinden bir tanesini, iki tanesini cımbızla çekip bütün milletvekillerine örnek olsun diye harekete geçebilir. Bunlardan birisi Ali Mahir Başarır. Bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel de listede! 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunulduÖzgür Özel de listede! 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

Başarır'a tehditvari sözler ile konuşan Tayyar, "Bu demokratik sistem bu zırhı kaldırarak onu suçuyla yargılamak üzere yargıyla kavuşturması lazım. Ben bunun demokrasiyi güçlendireceğini düşünüyorum. Anti demokratik de asla bulmuyorum" dedi.

Tayyar, asıl olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini iddia etti.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE BAŞLANGIÇ YAPMAK LAZIM"

AKP'li Tayyar şunları sarf etti:

  • “Aslında Özgür Özel’le başlangıç yapmak lazım ama e sonuçta CHP'nin genel başkanı, ana muhalefet lideri belki siyaseten bu çok aşırı bir girişim olarak değerlendirilebilir. Eğer öyleyse evladından başlanabilir. Evladı gibi, arkadaşı gibi, çok yakın gördüğü ona da bir ders vermek için Ali Mahir Başarır ile başlanabilir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Siyaset
Berat Albayrak'tan sürpriz bir o kadar da manidar ziyaret!
Berat Albayrak'tan sürpriz bir o kadar da manidar ziyaret!
MHP'de 'zehir zemberek' istifa: 'Hakkımı helal etmiyorum'
MHP'de 'zehir zemberek' istifa: 'Hakkımı helal etmiyorum'