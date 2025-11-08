Şamil Tayyar'dan dokunulmazlık tehdidi! "Özgür Özel ile başlangıç yapmak lazım"

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT Haber’de yaptığı açıklamada, bazı milletvekillerinin dokunulmazlık zırhını kötüye kullandığını iddia etti. Tayyar, özellikle CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Tayyar, “Bu dokunulmazlık artık insanlara hakaret etmek için bir kalkan haline getirildi. Yani böyle bir şey olmaz. Dokunulmazlık artık yoğun bir şekilde istismar edilirse sistem kendini koruyucu tedbirleri alması lazım.” dedi.

Meclis gündeminin yoğunluğuna rağmen bazı dosyaların öncelikli ele alınabileceğini belirten Tayyar, “Eğer zamanlama açısından yani parlamentonun gündemi bu kadar dosyayı ele almaya yetmiyorsa içinden bir tanesini, iki tanesini cımbızla çekip bütün milletvekillerine örnek olsun diye harekete geçebilir. Bunlardan birisi Ali Mahir Başarır. Bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Başarır'a tehditvari sözler ile konuşan Tayyar, "Bu demokratik sistem bu zırhı kaldırarak onu suçuyla yargılamak üzere yargıyla kavuşturması lazım. Ben bunun demokrasiyi güçlendireceğini düşünüyorum. Anti demokratik de asla bulmuyorum" dedi.

Tayyar, asıl olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini iddia etti.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE BAŞLANGIÇ YAPMAK LAZIM"

AKP'li Tayyar şunları sarf etti: