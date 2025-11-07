Özgür Özel de listede! 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

Özgür Özel de listede! 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu.

Meclis Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

fezleke.png

İŞTE TAM LİSTE

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Siyaset
'PKK'lı teröristler için af hazırlığı başladı' iddiası: Kasım ayında Meclis'e gelebilir
'PKK'lı teröristler için af hazırlığı başladı' iddiası: Kasım ayında Meclis'e gelebilir
Çorlu Faciası'nın sembol ismi Mısra Öz'e veirlen 'Üç maymun' cezası bozuldu
Çorlu Faciası'nın sembol ismi Mısra Öz'e veirlen 'Üç maymun' cezası bozuldu