Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası: Nagehan Alçı'ya nafaka ödememiş

Adana merkezli bir kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan iktidara yakın televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, farklı bir hukuki süreçle ilgili dikkat çeken bir iddia daha gündeme geldi.

Notbir.com.tr’nin haberine göre Kütahyalı’nın, 2023 yılında boşandığı eski eşi iktidara yakınlığıyla bilinen televizyon yorumcusu ve köşe yazarı Nagehan Alçı ve çocuklarına yönelik nafaka yükümlülüğünü 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarında yerine getirmediği gerekçesiyle “tazyik hapsi” ile cezalandırıldığı ileri sürüldü.

'KARAR KESİNLEŞTİ' İDDİASI

Haberde, İstanbul 26. İcra Ceza Mahkemesi’nin ilgili aylara ait nafaka borcunun ödenmemesi nedeniyle Kütahyalı hakkında üç aya kadar zorlama hapsi kararı verdiği, yapılan itirazın ise İstanbul 4. İcra Mahkemesi tarafından reddedildiği ve kararın kesinleştiği ifade edildi.