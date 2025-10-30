PKK'dan Bahçeli'ye açık çağrı: Söylediklerinin yerine getirilmesini istiyoruz

'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında feshedilen terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den teröristleri çekme kararı aldığını açıklamıştı.

Terör örgütünün siyasi yapılanması KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, söz konusu adımı "barış sürecini tamamlama iradesi" olarak nitelendirdi.

Ekim 2024'te süreci başlatan MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye de seslenen Karasu, Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini savunarak "Söylediklerinin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

PKK'lı Mustafa Karasu

PKK: ÖCALAN SERBEST KALMADAN SÜREÇ İLERLEMEZ

Terör örgütü yöneticilerinden Mustafa Karasu, Medya Haber TV'ye 'Terörsüz Türkiye' adı verilen sürece dair değerlendirmelerde bulundu. PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin konuşan Karasu, bu adımın tek taraflı olduğunu ve iktidarın da adım atması için zemin hazırladığı belirterek şöyle konuştu:

"Tabii ki gerilla güçlerimiz Türkiye’de vardı. Ama bazı bölgelerde, bazı yerlerde çatışma riski vardı. Bu bakımdan çatışma riski olan yerlerden gerillayı çekmeyi uygun gördük. Çünkü böyle bir süreçte zaten süreç karşıtları var, barış karşıtları var. Sürece karşı her türlü propaganda, aleyhte çalışma yapılıyor. Bir provokasyon yapılarak bu süreç zehirlenebilirdi"

Sürecin tıkandığı yönündeki ifadelere karşı bu adımı attıklarını belirten Karasu, "Süreç tıkandı mı, tıkanmadı mı gibi yaklaşımlar vardı. Öte yandan sürekli bizden bir şeyler bekleniyordu. Biz de sürecin başarıya gitmesini sağlamak, bu tıkanma tartışmalarını bir tarafa bırakmak ve gerçekten çözüm irademizi ortaya koymak açısından bu adımı atmayı da gerekli gördük" diye ekledi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ekim 2024'te TBMM'de partisinin grup toplantısında Öcalan'ın TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etmesi çağrısında bulunmuştu.

BAHÇELİ'YE AÇIK ÇAĞRI

12 Mayıs'ta Öcalan'ın çağrısıyla örgütü fesh ettiklerini hatırlatan PKK'lı Karasu, Bahçeli'nin Öcalan hakkında kullandığı 'umut hakkı' ifadelerini yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

"Mayıs’tan beri Önder Apo’nun sürece müdahale edeceği, yönlendireceği bir koşul yaratılamadı. Bu açıdan her fırsatta biz Önder Apo’nun özgür yaşar ve çalışır koşullarda olmasını istiyoruz" diyen Karasu, "Devlet Bahçeli diyordu, 'örgütünü feshetsin, mücadeleyi sonlandırsın, silahlı mücadeleyi bıraksın, konuşsun, umut hakkında da yer alsın'. Biz kendilerinin söylediklerinin yerine getirilmesini istiyoruz" çağrısında bulundu.

Sorunun çözümü için yasalara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karasu, demokratik siyasetin yapılacağı bir zeminin oluşturulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Önder Apo’suz kimse bu sorunu çözemez. Bu sorunun başarıya ulaşmasında Önder Apo’nun rolü belirleyicidir. Bu açıdan koşulların değişmesi gerekiyor."

PKK'DAN KOMİSYONA ELEŞTİRİ

Meclis'te oluşturulan süreç komisyonuna dair de konuşan Karasu, komisyonun Kürt sorununun adını bile koyamadığını öne sürdü ve şöyle konuştu: