Erdoğan yarın İmralı Heyeti'yle görüşecek

Erdoğan yarın İmralı Heyeti'yle görüşecek
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığında yapılacak görüşmenin yarın saat 17.30'da gerçekleşeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile yarın saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda üçüncü kez görüşecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'ni, yarın Cumhurbaşkanlığında kabul edecek. Bu görüşme, İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak.image small

GÖRÜŞME 30 EKİM'E ALINMIŞTI

Heyetin, Erdoğan ile 28 Ekim Salı günü yapacağı açıklanan görüşmesi, 30 Ekim Perşembe gününe alınmıştı.

13 YIL SONRA İLK TEMAS

İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile ilk görüşmesi, 13 yıl aradan sonra ilk temas olmuştu. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan Heyet, Erdoğan ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmişti.

Son dakika | DEM Parti'den PKK'nın çekilme kararı sonrası ilk açıklama: Birinci aşama tamamlandıSon dakika | DEM Parti'den PKK'nın çekilme kararı sonrası ilk açıklama: Birinci aşama tamamlandı

İkinci görüşme, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı. Heyette Buldan ve Sancar yer alırken, görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmüş, ardından Erdoğan'ı ziyaretlerinden önce DEM Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelmişti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Siyaset
Anıtkabir'e girişte askerlerin üstünü polis aramadı! Bağcıoğlu duyurdu ama şerh koydu
Anıtkabir'e girişte askerlerin üstünü polis aramadı! Bağcıoğlu duyurdu ama şerh koydu
Özgür Özel: Biz bu isyanın partisiyiz
Özgür Özel: Biz bu isyanın partisiyiz