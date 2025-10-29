Süreç için kanuni düzenlemenin ilk ipucunu Abdulkadir Selvi verdi! Şeyh Said örneğini yazdı

MHP'nin başlattığı İmralı Süreci kapsamında terör örgütü PKK, 26 Ekim'de tüm silahlı unsurların Türkiye'den çekme kararı aldı. Bu kararı açıklayan terör örgütü PKK'nın yöneticisi Sabri Ok, "Af istemiyoruz, sürecin ruhuna uygun hukuki düzenlemeler yapılmalı" dedi.

SELVİ İLK İPUCUNU VERDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum'un ilk kez dile getirdiği, "Sürece özgü geçiş" yasasının nasıl olacağı merak konusu olurken ardından iktidar medyasından Hürriyet'in yazarı Abdülkadir Selvi, ilk ipucunu verdi.

Selvi, İstiklal Mahkemesi tarafından verilen kararla idam edilen Şeyh Said'in destekçileri hakkındaki yasal düzenlemeyi getirdi.

Selvi, destekçilere idam hükmü verildiği fakat beş yıl suç işlememeleri takdire bu cezanın infaz edilmediğini yazdı.

Süreç komisyonu iki rapor hazırlayacakmış: İşte o raporun detayları

Selvi şunları dile getirdi:

"Bilmem üzerinde durulur mu ama Şeyh Said isyanından sonra çıkarılan bir kanun var. Adı, “İdam Cezalarının İnfazının Ertelenmesine Dair Kanun”. Şeyh Said isyanından sonra çıkarılmış. Şeyh Said 29 Haziran’da idam ediliyor. Bu kanun 5 Temmuz 1925 tarihinde çıkarılmış. Peki Şeyh Said idam edildikten sonra bu kanuna neden ihtiyaç duyuluyor? Çünkü isyan devam ediyor. Yasayla idam cezalarının infazının belli koşullarda ertelenmesi öngörülüyor. Burada çok önemli bir incelik var. İnfazlar erteleniyor. 5 yıl içinde suç işlemediği taktirde cezalar kaldırılıyor. Ama isyan devam ederse cezası infaz ediliyor."

TÜRKİYE DIŞINA ÇIKAN PKK'LILARIN NE ZAMAN TESLİM OLACAĞINI YAZDI



Selvi ayrıca Türkiye sınırları içerisinden çıkan terör örgütü üyelerinin de ne zaman teslim olacağını yazdı.

Selvi'ye göre yasal düzenlemeler çıktıktan sonra silah bırakma ve teslim olma süreçleri başlayacak. Selvi şunları kaydetti:

"Sürecin kritik bir aşamasına geldik. Bu yıl sonuna kalmadan infaz yasasındaki değişikliklerin yapılması gerekiyor. Yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra Türkiye’den çıkan PKK’lılar ile Kuzey Irak’takilerin silah bırakma ve teslim olma süreçleri başlayacak. Yasal düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yarın komisyonda bu konuda bilgi verecek."

ÖCALAN'LA GÖRÜŞÜLMESİNİ İSTEDİ

Selvi, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile de görüşülmesi gerektiğini savundu:

"Komisyonun Öcalan’la görüşmesi konusu... Öcalan’ın, Terörsüz Türkiye konusundaki görüşlerini komisyon üyeleriyle paylaşmak istediği biliniyor. Meclis, Öcalan’ın ayağına mı gidecek şeklinde bir eleştiri var. PKK’ya silah bıraktıran kim? Öcalan. PKK’nın kendisini feshetmesini isteyip bu kararı aldıran kim? Yine Öcalan. Amaç terörsüz bir Türkiye inşa etmekse Meclis Komisyonu’ndan bir heyetin Öcalan’la görüşmesinin sürece ivme kazandıracağını düşünüyorum."

İBRAHİM KALIN'IN SUNUM YAPACAĞINI AKTARDI

Son gelişmelerle birlikte MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da süreç için kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'na bilgi vereceğini bildirdi:

"1)- Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrı kadar güçlü bir diyalektiği olmasa da pozitif bir dil kullanılmıştı. 2)-Silahlı grupların çekildiği ilan edildi 3)- Sınır bölgelerinde çatışma riski olan alanlardaki mağaraları boşattıklarını ve çekildiklerini açıkladılar. Bunlar sürece yeniden bir ivme kazandıracak adımlar. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın önümüzdeki günlerde Meclis Komisyonu’nda atılan somut adımlarla ilgili bilgi vermesi bekleniyor."

MEHMET UÇUM DİLE GETİRMİŞTİ

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz da 27 Ekim'de Ok'un bu açıklamasının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanlarından Mehmet Uçum'un süreç açıklaması ile örtüştüğünü, şu sözlerle ifade etmişti: