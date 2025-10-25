Süreç komisyonu iki rapor hazırlayacakmış: İşte o raporun detayları

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Mehmet Emin Ekmen, süreç komisyonun artık rapor yazım sürecine geçmesi gerektiğini belirterek, iki ayrı rapor hazırlanacağını söyledi.

Ekmen’e göre, ilk rapor, “eve dönüş yasası” olarak bilinen düzenlemenin hukuki çerçevesini oluşturacak; fesih ve tasfiye sürecine dair öneriler içerecek. İkinci rapor ise hukuk, adalet ve demokrasi alanlarında iktidara bir perspektif sunacak.

Bugüne kadar 15 oturum yapıldığını, 128 kurum ve kuruluş temsilcisinin dinlendiğini belirten Ekmen, bundan sonra yalnızca Adalet ve Dışişleri Bakanları ile MİT Başkanı’nın dinleneceğini, gerekirse “dil, kültür, medya” ya da “örgütle bağını koparmış kişilerin yaşadıkları” konularında ek oturum yapılabileceğini ifade etti.

Ekmen, kararların şimdiye dek oy birliğiyle alındığını hatırlatarak, "Umarım bu iki raporda ve diğer yapılacak çalışmalarda da oy birliği hususu korunur" dedi. Ekmen, “Bu saatten sonra çalışmaların uzayacak olması toplumda bir şeylerin yolunda gitmediğine veyahut da tarafların özellikle de iktidarın gönülsüzlüğüne yorumlanabilir, yorulabilir. O nedenle inşallah raporlama safhasına bir an önce geçeriz” diye konuştu.

RAPORUN İÇERİĞİNDE NE OLACAK?

Raporlamanın nasıl yapılacağına ilişkin soru üzerine Mehmet Emin Ekmen, iki ayrı rapor hazırlanacağını belirtti. "Biri sürecin ihtiyaç duyduğu rapor, ikincisi toplumun ihtiyaç duyduğu rapor olacak" diyen Ekmen'in konuşmasında "Süreç atipik. Ne Türkiye'deki önceki tecrübelere ne de dünyadaki emsallerine benziyor. Bu komisyon da atipik. Daha önce bu komisyona emsal olabilecek 17 ayrı komisyon kurulduğunu biliyoruz. Faili meçhullerden, darbeler komisyonuna kadar… Buralarda bir komisyon raporu oluşturulmuş. Bu komisyon raporlarında dinleme notları ve artı siyasete, iktidara tavsiyeler olmuş. Burada da dinleme notlarının özetlenerek kayda geçirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama mevcut dinleme notlarından sonra nasıl bir eve dönüş yasası, fesih ve tasfiye sürecine ilişkin nasıl bir hukuki statü ve tasfiye sonrası Türkiye'de normal hayata karışması umulan ve beklenen örgüt üyeleriyle ilgili hangi hukuki, siyasi, sosyal, ekonomik ve eğitim hayatına ilişkin tedbirler veya entegrasyon politikaları uygulanacağına dair bir çerçeve metin olabilir. Bu birinci rapor olacak.

İkinci rapor ise hukuk, demokrasi ve özgürlükler alanında öncelikle yasalardan kaynaklanan sorunlar, uygulamadan kaynaklanan sorunlar daha sonra da toplumun beklentilerine cevap içerecek birtakım idari tedbirler ve yasal düzenlemeler önerilebilir" denildi.

Son Dakika | Bahçeli İmralı Süreci'nde kırmızı çizgisini çekti çok sert uyarılarda bulundu

CHP'NİN 'ANAYASA' TAVRI NET

Ekmen, "CHP'nin net bir ısrarı ile bu komisyonun anayasa mevzularına girmemesi yönünde bir karar alınmıştı. O nedenle hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlükler başlığı içerisinde anayasal düzenlemelere ilişkin bir tavsiyenin olmayacağını öngörebiliriz. Oysa belli mevzularda anayasal tedbirlere de referans vermek iyi olurdu" açıklamasında bulundu.

Ekmen, soru üzerine komisyon tarafından hazırlanacak raporun değerini artırmak için Meclis Başkanı tarafından Başkanlık Tezkeresi olarak bu raporların Genel Kurul’da okutmasının iyi olacağını söyledi. Ekmen, "Bunların hepsi protokol işleri. 'Eve dönüş' yasası ve hukuk, demokrasi ve özgürlükler alanında atılması gereken adımlarla için oluşturulacak yasa tekliflerinde iktidar yine muhalefetle yakın çalışma isteğini sürdürecek mi? Muhalefetin katkılarını alacak mı? Ortaklaşma sağlanıyorsa teklifler farklı siyasi partilerin imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulacak mı? Komisyon ve Genel Kurul görüşmelerinde muhalefetin kaygı, eleştiri, tavsiye ve önerileri alınmaya devam edilecek mi...? Dananın kuyruğu oralarda kopacak. Ümit ediyoruz ki iktidar, ortaklaşma ve birlikte çalışma arzusunu komisyon ve Genel Kuruldaki görüşme aşamalarında da sürdürür" ifadelerini kullandı.