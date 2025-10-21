Son Dakika | Bahçeli İmralı Süreci'nde kırmızı çizgisini çekti çok sert uyarılarda bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada İmralı Süreci'ne ilişkin çok sert mesajlar verdi.

Diyarbakır'da polise yönelik tepki çeken ifadeler, DEM Parti'nin "Kürtleri yok sayanlar alçaktır" ve "gencecik cesetler" sözleri büyük kriz yaratmıştı.

Bahçeli, oluşan bu atmosferin ardından dikkat çeken uyarılarda bulundu.

DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit 'Gencecik cesetler' sözü için özür diledi

ANAYASA'NIN O MADDESİ İLE GİRİŞ YAPTI

“Türkiye’yi her cihetten savunuyoruz” diyen Bahçeli, Anayasa değiştirilemez üçüncü maddesi ile sözlerine giriş yaptı:

“Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefimiz bu ebedi bütünlüğü korumak, kollamak ve güvenceye kavuşturmaktır.”

"KOMPLO MEKANİĞİ DEVREDE"

Bahçeli, İmralı Süreci'nde Türkiye’de barış ortamını bozmaya dönük bir “komplo mekaniğinin” devrede olduğunu belirtti:

Yakından müşahede ve mütalaa ediyorum ki son günlerde terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak, yıkmak ve yıldırmak üzerine kurgulanmış kaldı ki farklı gerekçelerle ilerletilen bir komplo mekani devrededir. Tür k milletinin sinir uçlarına dokunan söz iddia ve ihtiraslı istekler emin olunuz ki barış, huzur ve kardeşlik ortamını sulandırmaya matuftur.

k Terörsüz Türkiye bölünmüş, bölünmesi hayal edilmiş çatısı çökmüş bir Türkiye'nin kısvesi, kamuflajı ve gizli sığınağı değildir.

Tam tersine hizmet edenler tarih, hukuk ve millet huzurunda kaçamayacakları mükellefiyet altındadır. Meclisin, meclislerin kuruluşunun egemen olan değerler o ülkelerin siyaset ve felsefesini ve yönetim ilkelerini oluşturur.

Süreçteki komisyon çalışmalarına atıf yapan Bahçeli, 'Olmayan ganimet' telaşına düşenler olduğunu ifade etti:

"Gazi mecliste kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu böylesi bir siyasi akılla geniş bir teslimiyet yapısıyla terörsüz Türkiye hedefinin demokratik ve hukuki parametrelerini hazırlayıp olgunlaştıracaktır.

Kervan yoldayken olmayan ganimetin paylaşım telaşına düşmek buna heves etmek yegane gündem olarak bunu görmek iyi niyetle izah edilemeyecek sapma ve çarpıklıktır."

"MUHATAPLARINA SESLENİYORUM"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerinin tartışma konusu yapılamayacağını vurgulayan Bahçeli, 'muhataplarına' seslendi. Bahçeli, şunları dile getirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle Türk milletinin birliğini, dirliğini ve dayanışma azmini kıracak hiçbir dayatma veya teklifin geçerliliği ve konuşmaya değecek tarafı yoktur. Olması da düşünülemez. Fiili durum yaratmak siyasi ihtiraslarla aşırıya kaçmak kimseye bir şey kazandırmaz.

Muhataplarıma sesleniyorum. Gelin aynı şeyleri tartışmayalım. Geçmişin acılarını istismar ederek geleceğe kucak kundaklamayalım. Şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadele onurlarına şükran duyduğumuz hatıralarına vatan ve millet sevdalarına leke sürdürmeyelim."

"MİLLETİMİZ BELLİDİR ADI TÜRK MİLLETİDİR"

Anayasa'daki Türk milleti değiştirilsin taleplerine de açık açık yanıt veren Bahçeli, bundan tek bir taviz olamayacağını ve bu talebin sonunun 'hüsran' olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Milletimiz bellidir adı Türk milletidir. Ne yapacaksak bu millet gerçeğinden ilham alarak yapacağız. Devletimiz bellidir Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Devlete ortak koşmak rakip çıkartmak otorite paylaşımını ümit etmek demokrasiyi ufalayarak yerelleşmeye veya özerkliğe kılıf aramak sonu uçuruma açılan kontrolsüz arayışlardır. Bilhassa anayasal vatandaşlık ezberiyle Türklük etnik yapıya indirgeyerek anayasadan tasfiye olamayacak duaya amin demekten farksız bir avunmadır. Anayasanın 66. maddesiyle ilgili polemik yapmak hava koklamak zemin yoklamak kara propagandaya giriş girişim girişmek abesle iştigaldir. Sonu ve sonucu hüsrandır. Millet olma hali onu oluşturan alt kültürlerin, lehçelerin ve hatta kimliklerin inkarı anlamını taşımaz."

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DEMEK KENETLENMEYİ TEMSİL EDER"

Bahçeli, MHP’nin millet anlayışının ötekileştirici olmadığını vurguladı:

“Tamamen kültürel eksende dillendirilen ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ seslenişi müşterek heyecan ve şuurda kenetlenmeyi temsil etmiştir.”

SIRRI SAKIK'A ÇOK SERT ÇIKTI

Kürt vatandaşların cumhuriyetin kuruluş sürecindeki rolüne dikkat çeken Bahçeli, DEM Partili Sırrı Sakık'ın ismini anmadan ona çok sert çıktı. Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kürt kardeşlerin asal bir rol oynamışlar sonraki yıllarda kesinlikle yok sayılmamışlardır.

Kürt'ü yok sayan milleti yok sayacaktır. Türkiye'yi hafife alan Türkiye'yi dinamitleyecektir. Türkiye'nin dinamitlenmesi mahvoluşun davet ve siparişidir.

Devletimizin kuruluşundan sonra Kürtlerin yok sayıldığını bunu da yapanların da alçak olduğunu iddia eden dil alçalmış ve yalana batmış bir dildir."

Bahçeli, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te örgütü feshettiği açıklamasına da şöyle dikkat çekti:

"27 Şubat İmralı açıklamasının hilafına yapılan arızalı ve yanlışa yorulması yorulması kaçınılmaz olan bayağı çıkışların terörsüz Türkiye hedefini sakatlayacağı böylesi aymazlıktan herkesin titizlikle uzak durması asla gözden uzak tutulmaması gereken bir ihtiyaçtır."

Bahçeli, Atatürk'ün ortak değer olduğunu da, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi ortak değeri milletin sinesinden çıkan cevheri asliyesidir. Atatürk demek Cumhuriyet demek" sözleri ile vurguladı.

Bahçeli, Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı ile özerklik ve kültüralist taleplerin olmadığını ilan etmesinin bağlayıcı ve çok önemli olduğunu kaydetti:

"İstiklal demek üniter devlet demek esareti reddeden kahramanlık demektir. Terör örgütü PKK lağvedilmiştir. İmralı sözünü tutmuştur. Bu çerçevede ayrı bir ulus devlet federasyon özerklik hatta kültüralist taleplerin olmadığını terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğini kendisini fesh etmesi gerektiğini İmralı tarafından ilan edilmesi çok mühim ve bağlayıcı bir açıklamadır. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması ve bırakması almıştır."

Suriye konusun ada değinen Bahçeli, şunları ifade etti:

"Suriye'de SDK YPG'nin merkezi hükümete entegrasyon süreciyle ilgili görüşme trafiği ve olumlu seyreden müzakere etapları sıcak gündemin başındadır. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemen bağımsızlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ihmal etmeyeceği politik ve diplomatik görüşüdür.

Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge hedefine kardeşlik ve barışçıl diyaloglarla ulaşılacaktır. Bu hepimizin ortak geleceği adına teselli edici, gönül alıcı, umut verici, hayırlı ve mecburi bir gayedir. Aziz Atatürk'ün dediği gibi Türkiye'nin güvenliğini ana baş tutan hiçbir milletin aleyhine olmayan bir barış istikameti bizim düsturumuz olacaktır."

"ALNINIZI KARIŞLARIM UYARISI"

Bahçeli, konuşmasının sonunda da çok sert bir uyarıda bulundu.

Bahçeli, 'sağduyulu' yaklaşımlarını 'uyuklama' olarak görenlerin 'alnını' karışlayacağını ifade etti:

"Tekraren hatırlatırım ki vakur yumuşaklığımızı sağduyulu yaklaşımımızı uyuklayan dimağa tavize teşne teslimiyete tekmil olarak formüle eden güruhun aklına şaşar alınlarını da santim santim karşılarım.

Her terörün her türlüsünü reddetmenin def etmenin ve ima etmenin sonsuz kararındayız. Şuna inancım tamdır ki Türk milletinin vatan sevgisiyle dolu göğsü düşmanlarının lanetlemeye layık ihtirasları karşısında daima çelikten bir duvar gibi yükselecektir.

Korkuyla umutların çeliştiği ve ters düştüğü yerde geleceğin hakiki değerini kavrayan güç sağduyudur. Varlığımız ilahi takdirin hükmünde mana kazanmaktadır. Bu mana önsüz ve sonsuz alemin içindeki nurdur."

Bahçeli'nin konuşması şöyle:

Küçük hesaplara hiç aldırış etmiyoruz. Fosilleşmiş zihniyetlerin fırsatçı asalakların, fesatlaşmış ahmakların ve çıkarlarından başka bir şey gündemlerine almayan garabet yuvalarının tazyik, tertip ve telkinlerine devamlı kapalı ve karşı duruyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi her cihetten her mevziden cesaretle savunuyor onca dedikoduya onca saldırı ve fitne tufanına rağmen boyun eğmiyor, teslim olmuyoruz. Geldiğimiz bu noktada söylemek ve üzerinde durmak istediğim üçüncü hakikat şudur. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefimiz bu ebedi bütünlüğü korumak, kollamak ve yeni yüzyılda bütün yönleriyle güvenceye kavuşturmaktır.

Yakından müşahede ve mütalaa ediyorum ki son günlerde terörsüz Türkiye adımlarını yıpratmak, yıkmak ve yıldırmak üzerine kurgulanmış kaldı ki farklı gerekçelerle ilerletilen bir komplo mekani devrededir. Türk milletinin sinir uçlarına dokunan söz iddia ve ihtiraslı istekler emin olunuz ki barış, huzur ve kardeşlik ortamını sulandırmaya matuftur.

Terörsüz Türkiye bölünmüş, bölünmesi hayal edilmiş çatısı çökmüş bir Türkiye'nin kısvesi, kamuflajı ve gizli sığınağı değildir.

Tam tersine hizmet edenler tarih, hukuk ve millet huzurunda kaçamayacakları mükellefiyet altındadır. Meclisin, meclislerin kuruluşunun egemen olan değerler o ülkelerin siyaset ve felsefesini ve yönetim ilkelerini oluşturur.

Rejimin esaslarını siyasetin ahlakını, toplumun hedeflerini, devletin ve vatandaşın sorumluluklarını belirlerler. Hepsinin özeti de siyasi akıldır. Bu siyasi akıl demokraside samimi, dürüst ve ısrarlı ise cesur kararların mayası olacaktır.

Gazi mecliste kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu böylesi bir siyasi akılla geniş bir teslimiyet yapısıyla terörsüz Türkiye hedefinin demokratik ve hukuki parametrelerini hazırlayıp olgunlaştıracaktır.

Kervan yoldayken olmayan ganimetin paylaşım telaşına düşmek buna heves etmek yegane gündem olarak bunu görmek iyi niyetle izah edilemeyecek sapma ve çarpıklıktır. Söylemek ve üzerinde durmak istediğim dördüncü hakikat şudur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerleriyle Türk milletinin birliğini, dirliğini ve dayanışma azmini kıracak hiçbir dayatma veya teklifin geçerliliği ve konuşmaya değecek tarafı yoktur. Olması da düşünülemez. Fiili durum yaratmak siyasi ihtiraslarla aşırıya kaçmak kimseye bir şey kazandırmaz.

Muhataplarıma sesleniyorum. Gelin aynı şeyleri tartışmayalım. Geçmişin acılarını istismar ederek geleceğe kucak kundaklamayalım. Şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadele onurlarına şükran duyduğumuz hatıralarına vatan ve millet sevdalarına leke sürdürmeyelim.

Türk Kürt kardeşliğinin emsalsiz feragat, feraset, fedakarlık ve kaynaşmasıyla beşeriyetin kaptan köşküne tırmanan Türk milletini varlığımızın kutlu nişanesi olarak el ele gönül gönüle sahiplenelim. Partimiz gücünü milletinden alan siyasal düşünen düşüncenin savunucusudur.

Onun için de adımız Milliyetçi Harekettir. Millet olma halinden daha güçlü bir alternatif ve kuvvet henüz bulunmamıştır. Millet olmakla yeryüzünün çehresi, tarihin çağrısı değişmiştir.

Millet olmakla milli devletler doğmuştur. Demokrasiler millet gerçeğinden beslenmiş ve gelişmiştir. Bizim geçemeyeceğimiz temel gerçek millet hakimiyeti ve millet hakikatidir. Milliyetçilik de bu hakikatin şuurla kavranması ve kavramsallaştırılmasıdır.

Milletimiz bellidir adı Türk milletidir. Ne yapacaksak bu millet gerçeğinden ilham alarak yapacağız. Devletimiz bellidir Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Devlete ortak koşmak rakip çıkartmak otorite paylaşımını ümit etmek demokrasiyi ufalayarak yerelleşmeye veya özerkliğe kılıf aramak sonu uçuruma açılan kontrolsüz arayışlardır. Bilhassa anayasal vatandaşlık ezberiyle Türklük etnik yapıya indirgeyerek anayasadan tasfiye olamayacak duaya amin demekten farksız bir avunmadır. Anayasanın 66. maddesiyle ilgili polemik yapmak hava koklamak zemin yoklamak kara propagandaya giriş girişim girişmek abesle iştigaldir. Sonu ve sonucu hüsrandır. Millet olma hali onu oluşturan alt kültürlerin, lehçelerin ve hatta kimliklerin inkarı anlamını taşımaz.

Bu açıdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin millet anlayışı ötekileştirici ve uzaklaştırıcı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır.

Tamamen kültürel eksende dillendirilen Ne mutlu Türk'üm diyene seslenişi müşterek heyecan ve şuurda kenetlenmeyi temsil etmiştir.

Bizim hiçbir zaman kimsenin kökenine veya mezhebine öne çıkaran, kaşıyan, reddeden, aşağılayan, engelleyen, yasaklayan bir zihniyetle yakınlaşmamız buna çanak tutmamız hayal düzeyinde dahi mümkün değildir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda millet kavramı birleştirici bir rol oynamıştır. Etnik köken dil ve din gibi farklılıklara bakılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türk milletinin eşit ve saygın fertleridir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesi kurmuştur.

Partimiz ülkemizde yaşayan kardeşlerimizi Türk milleti tanım içinde kucaklamaktadır. Söylemek ve üzerinde durmak istediğim 5. hakikat şudur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Kürt kardeşlerin asıl asal bir rol oynamışlar sonraki yıllarda kesinlikle yok sayılmamışlardır.

Kürt'ü yok sayan milleti yok sayacaktır. Türkiye'yi hafife alan Türkiye'yi dinamitleyecektir. Türkiye'nin dinamitlenmesi mahvoluşun davet ve siparişidir.

Devletimizin kuruluşundan sonra Kürtlerin yok sayıldığını bunu da yapanların da alçak olduğunu iddia eden dil alçalmış ve yalana batmış bir dildir.

27 Şubat İmralı açıklamasının hilafına yapılan arızalı ve yanlışa yorulması yorulması kaçınılmaz olan bayağı çıkışların terörsüz Türkiye hedefini sakatlayacağı böylesi aymazlıktan herkesin titizlikle uzak durması asla gözden uzak tutulmaması gereken bir ihtiyaçtır.

Söylemek ve üzerinde durmak istediğim 6. hakikat ise şudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi ortak değeri milletin sinesinden çıkan Cevheri asliyesidir. Atatürk demek Cumhuriyet demek.

İstiklal demek üniter devlet demek esareti reddeden kahramanlık demektir. Terör örgütü PKK lağvedilmiştir. İmralı sözünü tutmuştur. Bu çerçevede ayrı bir ulus devlet federasyon özerklik hatta kültüralist taleplerin olmadığını terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğini kendisini fes etmesi gerektiğini İmralı tarafından ilan edilmesi çok mühim ve bağlayıcı bir açıklamadır. Şimdi sırayı örgütün tüm bileşenlerinin silahları yakması ve bırakması almıştır.

Suriye'de SDK YPG'nin merkezi hükümete entegrasyon süreciyle ilgili görüşme trafiği ve olumlu seyreden müzakere etapları sıcak gündemin başındadır. Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemen bağımsızlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ihmal etmeyeceği politik ve diplomatik görüşüdür.

Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge hedefine kardeşlik ve barışçıl diyaloglarla ulaşılacaktır. Bu hepimizin ortak geleceği adına teselli edici, gönül alıcı, umut verici, hayırlı ve mecburi bir gayedir. Aziz Atatürk'ün dediği gibi Türkiye'nin güvenliğini ana baş tutan hiçbir milletin aleyhine olmayan bir barış istikameti bizim düsturumuz olacaktır.

Tekraren hatırlatırım ki vakur yumuşaklığımızı sağduyulu yaklaşımımızı uyuklayan dimağa tavize teşne teslimiyete tekmil olarak formüle eden güruhun aklına şaşar alınlarını da santim santim karşılarım.

Her terörün her türlüsünü reddetmenin def etmenin ve ima etmenin sonsuz kararındayız. Şuna inancım tamdır ki Türk milletinin vatan sevgisiyle dolu göğsü düşmanlarının lanetlemeye layık ihtirasları karşısında daima çelikten bir duvar gibi yükselecektir.

Korkuyla umutların çeliştiği ve ters düştüğü yerde geleceğin hakiki değerini kavrayan güç sağduyudur. Varlığımız ilahi takdirin hükmünde mana kazanmaktadır. Bu mana önsüz ve sonsuz alemin içindeki nurdur.