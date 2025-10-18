DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit 'Gencecik cesetler' sözü için özür diledi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Medyascope'dan Ruşen Çakır'ın konuğu oldu.

Çakır, DEM Parti'ye İmralı Süreci'ni başlatan MHP'den gelen eleştirileri ve tepki gösterilen 'gencecik cesetler' ifadesini sordu.

Koçyiğit ilk olarak MHP'nin eleştirileri hakkında şunları ifade etti:

Koçyiğit bu sözlerinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Partili vekiller ile tartışırken söylediği 'Gencecik cesetler' sözünün sehven kullandığını ifade etti. Özür dileyen Koçyiğit şunları dile getirdi:

Koçyiğit, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin süreçte 'maksimalist talepler' eleştirisi hakkında da şunları ifade etti:

DEM Partili Koçyiğit, geçtiğimiz haftalarda İYİ Partili vekiller ile tartışmıştı. Koçyiğit, TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti sıralarında şunları ifade etmişti:

"Birileri provokasyon peşinde. Birileri provokasyon yapmak istiyor. Birileri bu ülkeyi karıştırmak istiyor. Birileri, birileri barışa, birileri barışa pusu kurmak istiyor. Birilerinin kanlı emelleri var. Gelecek gencecik cesetlerin üzerine, tabutların üzerine elini koyup hamaset ederek yoksul Anadolu köylüsünün ölümünü alkışlayacak insanlar var. Ama biz açık ve net söylüyoruz. Biz barıştan yanayız, çözümden yanayız, demokrasiden yanayız ve bunu İYİ Parti 'ye rağmen yapacağız

MHP Lideri Devlet Bahçeli, son MHP Grup Toplantısı'nda hem TBMM'de terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan lehine atılan hem de Koçyiğit'in 'gencecik cesetler' sözüne şöyle tepki göstermişti:

"Terörsüz Türkiye” de bu hedeflerden birisidir.

Bu süreçte heyecanla çılgınlık arasında kesin bir ayrım yapmak, yanlışa yorulabilecek şuursuz tezahürat ve telaffuzlardan kaçınmak elzemdir.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu istişarelerinin sonuna yaklaşmaktadır.



Mazisi 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü elbette bekleyemiyoruz. Ancak her kesimi özellikle muhataplarını sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru ve isabet kaydeden bir söz değildir. Çünkü şehitler ceset değildir. Onlar bizim kahramanımız manevi muhafızlarımızdır. Ali İmran suresinde buyurulduğu gibi Allah yolunda öldürenleri sakın ölüler sanmayın. Bilakis onlar diridirler

"Herkes ve hepimiz terörsüz Türkiye hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmayalı kaçınmalıyız. Sorumsuz ve suçlayıcı üsluptan uzak durmalıyız. Bilinmelidir ki her şey Türkiye içindir. Hepimiz Türk milletiyiz. Denizi geçtikten sonra derede bocalamanın hiç kimseye faydası olmayacaktır. Terörsüz Türkiye Türk milletinin müşterek arzu ve amacıdır. Bu arzu ve amaçtan sarfı nazar edenler ahlaken, tarihen, vicdanen ve siyaseten çok ağır sonuçlarla karşılaşacaklardır"